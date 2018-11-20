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Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?

20 Ноября 2018, 13:21 | Приморье
Игорь Востриков, потерявший в трагедии в Кемерово всю семью, приехал во Владивосток. Есть 13 вариантов
 
Игорь Востриков, потерявший в трагедии в Кемерово всю семью, в своем аккаунте в Инстаграм @igorlovepapa опубликовал фото из Владивостока и предложил жителям столицы Приморья и 124 тыс. подписчикам отгадать, зачем он приехал во Владивосток.
 
 

 
 
Напомним, Игорь Востриков — 31-летний житель города Кемерово, который потерял в массовом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру. 25 марта загорелся торговый центр «Зимняя вишня» в городе Кемерово. По официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. После трагедии он открыто вышел к журналистам и рассказал всю информацию, которая была известна родственникам погибших.
 
В своем сообщении в Инстаграм Востриков пишет:
 
Отгадайте для чего я во Владивосток приехал?
 
1- посмотреть на мост
 
2- фотографировать мост
 
3- бизнесс-конференция
 
4- форум одиноких сердец
 
5- на концерт Олега Газманова
 
6- уплыть в Японию
 
7- уехать в Корею
 
8- виза в США
 
9- остаться тут на ПМЖ
 
10- фсб дало новое задание
 
11 - посетить мужской монастырь
 
12 - дипломатическая миссия
 
13 - привело интернет-знакомство
 

 

 

Фото со страницы в Инстаграм @igorlovepapa

В комментариях звучат различные варианты ответа. Многие желают Игорю провести хорошо время и предлагают остаться на ПМЖ во Владивостоке, приглашают посмотреть остров Русский.

Женская половина подписчиков аккаунта выражают надежду, что мужчина приехал за новым знакомством, а в целом читателям аккаунта остается теряться в догадках, перебирая все варианты.
 
Пользователь инстаграма под ником @prolivetut предположил самый интересный вариант: "Приехал в мужской монастырь на форум одиноких сердец за своей новой любовью, чтобы вместе, получив визу США эмигрировать в Японию".
 
@shinkarsvetlana: "Время идёт, даже бежит и чем больше сделаешь полезного для людей или детей - это и будет твоей миссией".
 
@vikto_k: "Очень надеюсь, что новое знакомство. Счастья очень хочется для Вас".
 
@elenaseller: "В любом случае, какой бы пункт не был правильным, желаем Вам только самого светлого, доброго в жизненных и профессиональных начинаниях".

@perova_elena10018: "Однозначно виза США"
 
@tanya.ch_1961: "Ты нас заинтриговал".
 
@eugeni_ko: "Прилетайте на Камчатку) мы тут рядышком"
 
@ivan.vanakov: "Если нужно показать что то, или помощь, пишите) всегда буду рад помочь в любое время, во Владивостоке"
 
@die_mirabilien: "19 ноября во Владивостоке горел торговый центр, это как то связано с вашим приездом?"
 
ZRPRESS.ru будет следить за "голосованием", чтобы узнать, каков будет правильный ответ.
 
Автор:
Теги: кемерово  зимняя вишня  Востриков  владивосток 



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Комментарии

  • Псевдоним13:40, 20.11.2018#

    Проинспектировать торговые комплексы. Сходить в кино. А лисички взяли спички. . . . . , Сжечь Едросов. . . . ,

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:31, 20.11.2018#

    10- фсб дало новое задание

  • РњСѓС…РѕРјРѕСЂ14:45, 20.11.2018#

    Пофиг.

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