Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?

Игорь Востриков, потерявший в трагедии в Кемерово всю семью, приехал во Владивосток. Есть 13 вариантов

Игорь Востриков, потерявший в трагедии в Кемерово всю семью, в своем аккаунте в Инстаграм @igorlovepapa опубликовал фото из Владивостока и предложил жителям столицы Приморья и 124 тыс. подписчикам отгадать, зачем он приехал во Владивосток.





Напомним, Игорь Востриков — 31-летний житель города Кемерово, который потерял в массовом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру. 25 марта загорелся торговый центр «Зимняя вишня» в городе Кемерово. По официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. После трагедии он открыто вышел к журналистам и рассказал всю информацию, которая была известна родственникам погибших.

В своем сообщении в Инстаграм Востриков пишет:

Отгадайте для чего я во Владивосток приехал?

1- посмотреть на мост

2- фотографировать мост

3- бизнесс-конференция

4- форум одиноких сердец

5- на концерт Олега Газманова

6- уплыть в Японию

7- уехать в Корею

8- виза в США

9- остаться тут на ПМЖ

10- фсб дало новое задание

11 - посетить мужской монастырь

12 - дипломатическая миссия

13 - привело интернет-знакомство



Фото со страницы в Инстаграм @igorlovepapa



В комментариях звучат различные варианты ответа. Многие желают Игорю провести хорошо время и предлагают остаться на ПМЖ во Владивостоке, приглашают посмотреть остров Русский.

Женская половина подписчиков аккаунта выражают надежду, что мужчина приехал за новым знакомством, а в целом читателям аккаунта остается теряться в догадках, перебирая все варианты.

Пользователь инстаграма под ником @prolivetut предположил самый интересный вариант: "Приехал в мужской монастырь на форум одиноких сердец за своей новой любовью, чтобы вместе, получив визу США эмигрировать в Японию".

@shinkarsvetlana: "Время идёт, даже бежит и чем больше сделаешь полезного для людей или детей - это и будет твоей миссией".

@vikto_k: "Очень надеюсь, что новое знакомство. Счастья очень хочется для Вас".

@elenaseller: "В любом случае, какой бы пункт не был правильным, желаем Вам только самого светлого, доброго в жизненных и профессиональных начинаниях".



@perova_elena10018: "Однозначно виза США"

@tanya.ch_1961: "Ты нас заинтриговал".

@eugeni_ko: "Прилетайте на Камчатку) мы тут рядышком"

@ivan.vanakov: "Если нужно показать что то, или помощь, пишите) всегда буду рад помочь в любое время, во Владивостоке"

@die_mirabilien: "19 ноября во Владивостоке горел торговый центр, это как то связано с вашим приездом?"