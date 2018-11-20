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Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
20 Ноября 2018, 13:21 | Приморье
Игорь Востриков, потерявший в трагедии в Кемерово всю семью, приехал во Владивосток. Есть 13 вариантов
Игорь Востриков, потерявший в трагедии в Кемерово всю семью, в своем аккаунте в Инстаграм @igorlovepapa опубликовал фото из Владивостока и предложил жителям столицы Приморья и 124 тыс. подписчикам отгадать, зачем он приехал во Владивосток.
Напомним, Игорь Востриков — 31-летний житель города Кемерово, который потерял в массовом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру. 25 марта загорелся торговый центр «Зимняя вишня» в городе Кемерово. По официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. После трагедии он открыто вышел к журналистам и рассказал всю информацию, которая была известна родственникам погибших.
В своем сообщении в Инстаграм Востриков пишет:
Отгадайте для чего я во Владивосток приехал?
1- посмотреть на мост
2- фотографировать мост
3- бизнесс-конференция
4- форум одиноких сердец
5- на концерт Олега Газманова
6- уплыть в Японию
7- уехать в Корею
8- виза в США
9- остаться тут на ПМЖ
10- фсб дало новое задание
11 - посетить мужской монастырь
12 - дипломатическая миссия
13 - привело интернет-знакомство
Фото со страницы в Инстаграм @igorlovepapa
В комментариях звучат различные варианты ответа. Многие желают Игорю провести хорошо время и предлагают остаться на ПМЖ во Владивостоке, приглашают посмотреть остров Русский.
Женская половина подписчиков аккаунта выражают надежду, что мужчина приехал за новым знакомством, а в целом читателям аккаунта остается теряться в догадках, перебирая все варианты.
Пользователь инстаграма под ником @prolivetut предположил самый интересный вариант: "Приехал в мужской монастырь на форум одиноких сердец за своей новой любовью, чтобы вместе, получив визу США эмигрировать в Японию".
@shinkarsvetlana: "Время идёт, даже бежит и чем больше сделаешь полезного для людей или детей - это и будет твоей миссией".
@vikto_k: "Очень надеюсь, что новое знакомство. Счастья очень хочется для Вас".
@elenaseller: "В любом случае, какой бы пункт не был правильным, желаем Вам только самого светлого, доброго в жизненных и профессиональных начинаниях".
@perova_elena10018: "Однозначно виза США"
@tanya.ch_1961: "Ты нас заинтриговал".
@eugeni_ko: "Прилетайте на Камчатку) мы тут рядышком"
@ivan.vanakov: "Если нужно показать что то, или помощь, пишите) всегда буду рад помочь в любое время, во Владивостоке"
@die_mirabilien: "19 ноября во Владивостоке горел торговый центр, это как то связано с вашим приездом?"
ZRPRESS.ru будет следить за "голосованием", чтобы узнать, каков будет правильный ответ.
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