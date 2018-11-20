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Во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погодных условий

20 Ноября 2018, 09:42 | Приморье

На дорогах города ожидаются гололедные явления. Ночью и утром 21 ноября местами сохранится гололедица.

В связи со смещением циклона вблизи южного побережья Приморского края 20 ноября с 17 до 22 часов во Владивостоке ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Прогнозируемое количество осадков составит 0,5-1,5 мм, высота свежевыпавшего снега - 0,5 см, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Как сообщили на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», техника находится в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации гололедных явлений. В случае ухудшения погодных условий дороги города будут обработаны противогололедным реагентом.

В свою очередь администрация Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать в связи с непогодой дополнительные меры безопасности. Водителям всех транспортных средств следует повысить внимание, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Выезжать на дороги необходимо только на автомашинах с зимней резиной.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: прогноз  погода 



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