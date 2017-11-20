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Во Владивостоке завтра потеплеет, на дорогах начнет таять снег

20 Ноября 2017, 15:10 | Приморье

Ночью в западной части Приморья пройдет мокрый снег, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня, 20 ноября, погодные условия в Приморском крае определяет гребень антициклона. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, на восточном побережье сильный. Температура воздуха −9…−15 °С, в прибрежных районах −3…−8 °С.

Во Владивостоке солнечно, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный слабый до умеренного. Воздух прогреется до −6…−9 °С.

Ближайшей ночью давление над краем будет расти. Ночь ожидается без осадков, но по-зимнему холодной. Температурный фон −15…−22 °С, в горных районах до −30 °С, на южном побережье −8…−14 °С. Днем давление начнет падать. С запада на Северо-восточный Китай выйдет новый циклон. Облачность фронтальных разделов во второй половине дня накроет западные районы Приморья. Местами начнется небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха −5…−10 °С, на юге −2…+3 °С.

Во Владивостоке в ночь на вторник без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −9…−11 °С. Во второй половине дня увеличится облачность, существенных осадков не ожидается, вечером усилится южный ветер. Воздух прогреется до 0…−2 °С. Снег на дорогах начнет таять.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гололедица  тепло  снег  гололед  погода 



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