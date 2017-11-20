Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке завтра потеплеет, на дорогах начнет таять снег
Ночью в западной части Приморья пройдет мокрый снег, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня, 20 ноября, погодные условия в Приморском крае определяет гребень антициклона. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, на восточном побережье сильный. Температура воздуха −9…−15 °С, в прибрежных районах −3…−8 °С.
Во Владивостоке солнечно, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный слабый до умеренного. Воздух прогреется до −6…−9 °С.
Ближайшей ночью давление над краем будет расти. Ночь ожидается без осадков, но по-зимнему холодной. Температурный фон −15…−22 °С, в горных районах до −30 °С, на южном побережье −8…−14 °С. Днем давление начнет падать. С запада на Северо-восточный Китай выйдет новый циклон. Облачность фронтальных разделов во второй половине дня накроет западные районы Приморья. Местами начнется небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха −5…−10 °С, на юге −2…+3 °С.
Во Владивостоке в ночь на вторник без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −9…−11 °С. Во второй половине дня увеличится облачность, существенных осадков не ожидается, вечером усилится южный ветер. Воздух прогреется до 0…−2 °С. Снег на дорогах начнет таять.
Новости тематики
- Во Владивостоке завтра потеплеет, на дорогах начнет таять снег
- Главный синоптик Приморья: "Я очень удивился явной неготовности города к выпадению даже умеренного снега"
- Циклон принесет в Приморье метель
- Завтра во Владивостоке температура понизится на 2-4 градуса
- "Криминализация края была такова, что в одночасье проблему не решить"
- "Легко может быть свергнута власть в стране, где неравенство между бедными и богатыми доведено до крайности…"
- Северо-восток Приморья пострадает от циклона
- Во Владивостоке вечером возможен небольшой дождь
- "Социальный автобус" во Владивостоке будет работать до конца марта
- В Приморье закрыт сезон навигации для катеров и яхт
Новости раздела
- Во Владивостоке завтра потеплеет, на дорогах начнет таять снег
- Главный синоптик Приморья: "Я очень удивился явной неготовности города к выпадению даже умеренного снега"
- Владивосток принимает эстафету фестиваля "Вместе медиа"
- Циклон принесет в Приморье метель
- Завтра во Владивостоке температура понизится на 2-4 градуса
- Справок нет, но вы держитесь
- Национальному парк в Приморье будет присвоено имя выдающегося ученого и политика
- "Криминализация края была такова, что в одночасье проблему не решить"
- Робототехники из Владивостока одержали победу на Всемирной олимпиаде в Коста-Рике
- Tele2 открыла пункты выдачи товаров с AliExpress в Приморском крае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Падь начала оправдывать название
- В России придумали новый неожиданный налог
- Самая опасная новая ловушка ГИБДД
- Работники одного из крупнейших предприятий надеются на нового главу региона
- Биткоин рухнул на треть
- В Приморском крае появится еще один угольный порт
- В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"
- Какие мегамосты еще ждать Дальнему Востоку
- Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Приамурья в хранении агрохимикатов
- В Хабаровске стартует традиционный конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь"