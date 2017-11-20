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Главный синоптик Приморья: "Я очень удивился явной неготовности города к выпадению даже умеренного снега"
Главный синоптик Приморья рассказал о прошедшей пятнице и предстоящей погоде на эту неделю, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»
- Борис Викторович, масштабный транспортный коллапс, случившийся во Владивостоке в пятницу, 17 ноября, стал для горожан неприятной неожиданностью. Скажите, вы думали, что может произойти нечто подобное?
- Я очень удивился явной неготовности города Владивостока к выпадению даже умеренного (не сильного и не очень сильного) снега, о котором заранее, за неделю, знали все. Прежде всего не готовыми оказались очень многие водители, отложившие замену резины с летней на зимнюю на потом. Не готовыми оказались и соответствующие службы, которые не должны позволять дорогам превращаться в каток. Будем надеяться, что такое беспечное отношение к зимним условиям погоды будет уроком для всех.
- В середине недели на Приморье выйдет новый циклон — нас ждут новые испытания?
- Действительно, над Забайкальем зародился новый циклон, который будет перемещаться на восток — юго-восток и к середине недели выйдет на Приморский край. Условия в тропосфере для его активизации по пути следования будут, в основном, небольшими. С приближением циклона к Приморью температура воздуха будет повышаться.
Если сегодня она в нижней тропосфере составляет от −18 °С на юге до −24 °С на севере края, то уже завтра вечером она поднимется до −6…−9 °С. Это означает, что у поверхности земли возможна плюсовая температура. В данном случае в ночное и утреннее время на дорогах вероятна гололедица, поскольку с прохождением циклона на Сахалин в Приморье снова вернётся прежняя температура. Холод продержится пару дней, затем температура снова будет повышаться.
- К новому циклону?
- Совершенно верно. В предстоящие выходные, скорее ближе к воскресенью, 26 ноября, на Приморский край может выйти новый, более активный циклон, со своим букетом сюрпризов: это и дождь, переходящий в снег, и снег, и метель, и штормовой ветер, и гололёд с гололедицей, и новое последующее похолодание. Я надеюсь, что и Владивосток, и весь Приморский край за оставшееся до выходных время успеет подготовиться.
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