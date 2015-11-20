Навыки охоты в новом вольере оттачивает дальневосточный леопард Leo 80M

WWF России помог модернизировать вольер в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Приморье. Теперь у обитающего здесь дальневосточного леопарда есть все условия, чтобы подготовиться к выпуску в природу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Почти полмиллиона рублей вложил Всемирный фонд дикой природы (WWF) в модернизацию вольера в Центре реабилитации тигров и других редких животных в приморском селе Алексеевка. Уже пятый месяц Центр реабилитации является домом для дальневосточного леопарда с поврежденной лапой, который был обнаружен пограничниками 18 июня 2015 года в нацпарке «Земля леопарда» у границы с Китаем, сообщили "Золотому Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Годовалому котенку самой редкой кошки мира, потерявшему 3 пальца в браконьерской ловушке, была проведена операция, и врачам удалось сохранить ему лапу. На первоначальном этапе WWF России помог обеспечить его лекарствами, а когда леопард пошел на поправку и специалисты пришли к выводу, что есть перспектива выпуска его в природу, Фонд сосредоточил усилия на модернизации вольера, чтобы обеспечить условия для полноценной реабилитации.

«Нас очень беспокоит будущее этого юного пятнистого зверя, которому, безусловно, будет сложнее охотиться, чем его соплеменникам. Поэтому очень важно, чтобы он не потерял охотничьи навыки, и на основании анализа охот леопарда в вольере специалистам предстоит принять правильное решение о том, что дальше делать с этим животным, - говорит координатор программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия Павел Фоменко. - Существующая проблема – это отсутствие государственного регламента реабилитации хищников и алгоритма принятия решения по их дальнейшей судьбе. Мы постоянно ставим вопрос о разработке и утверждении таких процедур перед специально уполномоченными органами».

Сейчас на Дальнем Востоке России не существует специализированного Центра реабилитации для леопардов. И, когда такая ситуация возникает, буквально на ходу приходится заниматься решением технических задач. Как в данном случае - реконструкцией вольера в Алексеевке, построенного для передержки тигров.





«Модернизация позволила подогнать конструкцию «под леопарда» и значительно расширить площадь его обитания за счет еще одного вольера. Теперь вместо 0,5 га в распоряжении нашего питомца 1,5 гектара оборудованной территории под открытым небом. Есть где разгуляться - скрадывать, выслеживать, гнаться за добычей. Также установлена дополнительная аппаратура, позволяющая отслеживать детали охот хищника. У него уже состоялось 13 таких «тренировок»,- говорит исполнительный директор Центра реабилитации тигров и других редких животных Виктор Кузьменко.

Как он пояснил, в ходе реконструкции высота вольера была увеличена на 50 см и сейчас составляет 5 метров. Изнутри ее обшили металлом и снабдили козырьком, обращенным внутрь сооружения, чтобы леопард, ловкий, легкий и приспособленный перемещаться по деревьям хищник, не смог выбраться наружу.

Все время пребывания в Центре реабилитации спасенный леопард находится под патронажем национального парка «Земля леопарда». Специалисты нацпарка установили, что ранее этот зверь не фиксировался в России, и присвоили ему индификационный номер Leo 80M.

На фото Юлии Фоменко: Специальный козырек обращен внутрь вольера.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.