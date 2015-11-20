О том, как совмещать семью и карьеру, как дети меняют жизнь и почему не стоит отодвигать личное счастье на потом, супруги Галичанины рассказали Деловой газете "Золотой Рог".

Существует устойчивый стереотип: перспективные и амбициозные молодые люди сегодня увлечены исключительно карьерой, не торопятся создавать семью, а рождение детей и вовсе бесконечно откладывают - то на «после тридцати», а то и на «после сорока», благо, что репродуктивные технологии не стоят на месте. Вот только подобная расчетливость не всегда приводит к желаемому результату и уж тем более не гарантирует счастья. Однако есть и другие примеры, когда такими же перспективными и амбициозными молодыми людьми движет нечто другое - хрупкое, но в то же время очень прочное, красивое и настоящее.

Знакомьтесь. Александр ГАЛИЧАНИН - заместитель управляющего филиала «Газпромбанк» (АО) в г. Владивостоке, Надежда ГАЛИЧАНИНА - эксперт I категории Дальневосточного ГУ Банка России. В семье, где уже растут двое детей - 5-летний Андрюша и 3-летняя Алина - ожидается пополнение: еще один малыш.

- Александр, Надежда, вы ведь довольно рано по нынешним меркам создали семью, как так получилось?

Надежда Галичанина (далее Н.Г.): - Мы познакомились, когда я училась в 10-м классе, а Саша был студентом и параллельно уже работал. Спустя почти два года, когда я училась на первом курсе института, сыграли свадьбу. Если бы мне до знакомства с Сашей сказали, что я так рано выйду замуж, не поверила бы. У меня очень строгий папа, военный, и с мальчиками, которые пытались ухаживать за мной в школе, он обходился весьма сурово. Но Сашу принял сразу, видимо почувствовал в нем стержень.

Вообще, уверенность в своем мужчине, ощущение того, что это твоя опора, не зависят от его возраста. Сколько вокруг мужчин, гораздо более старших, но не зрелых, не готовых взять ответственность не то что за семью - за себя. В своего мужа я поверила сразу.

Александр Галичанин (далее А.Г): - Не скажу, что я не был нацелен на карьеру, у меня всегда были здоровые профессиональные амбиции. К тому же передо мной всегда был пример отца, который стал управляющим банка в 25 лет. Я не давал себе зароков, что не женюсь, пока не достигну определенных высот, но и искать жену не торопился. А когда встретил Надю, очень быстро понял, что этой мой человек.

Н.Г.: - Помню, как-то, еще до того, как сделать предложение, Cаша спросил у меня, какую сумму он должен зарабатывать, чтобы обеспечить нашу семью. Я задумалась: мой папа в тот момент получал 12 тысяч, следовательно этой суммы нам было бы достаточно.

А.Г.: - Я тогда зарабатывал вдвое меньше, но планка появилась. Вскоре я перешел в другой банк, стал получать те самые 12 тысяч рублей, сделал предложение, а к моменту свадьбы мой заработок составил уже в полтора раза больше. И потом так получалось, что каждый жизненный этап сопровождался увеличением дохода, будь то вступление в брак, рождение детей. Перед тем, как появилась дочь, решил сменить работу, понимая, что расти на прежнем месте мне уже некуда, и пожертвовал частью зарплаты ради перспективы. Это было очень непростое время с финансовой точки зрения, учитывая тот факт, что жена не работала, а сын ходил в частный детский сад. Но мы справились. А как только появилась Алина - с доходом все наладилось. Поэтому не надо бояться сложностей. Дети, напротив, лучший стимул для того, чтобы развиваться и зарабатывать.

- Надежда, у вас была возможность сидеть дома, однако вы очень рано вышли на работу, почему?

- Я окончила университет по специальности «Бухучет, анализ и аудит» и никогда не мечтала о роли домохозяйки. Материнство, дети - это замечательно, но у меня было столько энергии, что я обязательно должна была реализовать ее где-то еще. И когда дочери был год и три месяца, мы отдали ее в тот же частный сад, куда ходил старший ребенок, и я пошла работать.

Конечно, нам здорово помогают и родители, и мои бабушка с дедушкой. Они обожают своих внуков и правнуков, но мы не перекладываем на них свои заботы, наши дети - это наша ответственность.

- Вас, маму двоих маленьких детей, легко взяли на работу?

Н.Г.: - Да, никаких предубеждений в этом смысле не было. Я работаю с 8.30 до 17.30 и максимально организована в течение рабочего времени. Коллеги знают, что я не готова задерживаться допоздна, т. к. у меня маленькие дети. Но когда того требует работа, мой рабочий день начинается и на час, и на два раньше, я вообще очень легкая на подъем, и мне хочется, чтобы все было сделано идеально. Думаю, руководство это видит: за два года меня дважды повысили в должности и увеличили оклад…

А.Г.: - …И это превратилось, наконец-то, из хобби в работу, потому что до этого нам работа мамы очень дорого обходилась, я даже в шутку предлагал: может быть, мы начнем экономить - ты перестанешь работать? (Смеется.)

- После появления третьего ребенка так же быстро соберетесь на работу?

Н.Г.: - Пока мне очень хочется вволю насладиться материнством, думаю, что проведу с детьми положенные три года…

А.Г.: - Но что-то нам всем подсказывает, что через год-полтора желание выйти из декретного отпуска победит.

- Дети всегда влияют на распорядок жизни, интересы супругов. Какие изменения произошли у вас?

А.Г.: - Прежде всего, нам пришлось кардинально изменить свои графики, стать еще более собранными, чтобы успевать все намеченное в рабочее время. Кроме того, у себя на работе я организовал библиотеку для сотрудников и параллельно с книгами на тему бизнеса, личностного роста и т. д. стал заказывать литературу для детей и родителей, что оказалось очень востребованным в коллективе. Сейчас, следуя нашему примеру, и другие офисы банка, включая головное отделение в Москве, создают свои библиотеки, что очень приятно.

- Общие увлечения появились?

А.Г.: - Пожалуй, спорт, который не так давно, но очень прочно вошел в нашу жизнь. Мне долгое время хотелось начать бегать, но все время находились отговорки: негде, не с кем, не в чем, плохая погода и т. д. И вот однажды в нашей офисной библиотеке я взял в руки книгу Келли МАКГОНИГАЛ «Сила воли», начал читать и понял, что читаю… про себя! В тот же день я зашел в магазин «Адидас», купил одежду для бега и в этот же вечер побежал. Это было 13 января прошлого года. И все, с тех пор я бегаю. Постепенно ко мне присоединились жена и дети, и это стало общим увлечением.

Кроме того, купили себе с супругой спортивные велосипеды, дети подрастут - и их посадим, есть цель прийти к триатлону. Сын начал ходить на плавание, дочь в это время - на ритмику. Для этого нам вновь пришлось перестроить распорядок дня, но ведь это приятные хлопоты.

Н.Г.: - Мы вообще живем очень насыщенной жизнью, особенно в выходные. Вечером в воскресенье просто падаем от усталости, но она такая приятная! И мы не понимаем, как можно проводить время иначе - сидеть у телевизора? Мы его почти не смотрим. Вечера проводим в играх и занятиях с детьми, обязательно читаем книги.

- Опишите ваш идеальный день, из чего он складывается?

А.Г.: - А у нас нет плохих или хороших дней. Мы вообще очень позитивно ко всему относимся. Помню, возвращались из свадебного путешествия, которое провели в Таиланде, и говорили о том, что нам не хватило еще недели: столько хочется еще посетить, попробовать. И тут в машину, которая везла нас в аэропорт, подсаживают семейную пару, наших соотечественников, и они начинают: «Наконец-то домой! Как же здесь ужасно: жарко, грязно, шумно..!» И мы, и они отдыхали в одно время, в одних и тех же местах, только мы концентрировались на хорошем, не замечая негатива, и наш отпуск удался. И так во всем.

- С появлением детей путешествовать не перестали?

А.Г.: - Нет, наоборот, вовлекли в это детей, теперь путешествуем полным составом. «Да разве с ними отдохнешь?» - слышим порой от друзей и знакомых, оставляющих своих детей с бабушками-дедушками на время отпуска. У нас тоже есть такая возможность, но нам сложно даже представить, как это - поехать отдыхать без них? Составляем программу таким образом, чтобы было интересно каждому, - и вперед. Дети очень ждут таких поездок. Появится третий малыш - полетим впятером.

- Задумываясь о будущем детей, кем хотите их видеть?

А.Г.: - Это будет зависеть от их способностей и талантов. Наша задача - наблюдать, улавливать, помогать развивать. Пока сложно сказать что-то определенное, кроме того, что Андрей с полутора лет увлечен LEGO и в свои пять легко справляется с конструкторами для 14-летних. А Алине очень нравятся танцы и вокал.

Н.Г.: - Главное, чтобы они выросли замечательными людьми, как бы банально это ни звучало. И хотя они у нас ходят в частный детский сад, школу, скорее всего, выберем самую обычную, рядом с домом. Долго думали, советовались с семьями, где уже есть школьники, и пока пришли к выводу, что лучше им учиться в той среде, где и предстоит жить.

- Дети, кстати, знают о том, что скоро их станет трое?

- Конечно, и очень этого ждут. Мечтают, как будут нянчиться с сестренкой, выбирают имя. «Надо такое придумать, чтобы как песня звучала!» - очень трогательно рассуждает сын.

- Каковы ваши дальнейшие планы, на третьем ребенке остановитесь?

Н.Г.: - Думаю, да.

А.Г.: - Не уверен, что наши мнения совпадают (смеется). Да и сын расстраивается: «Папа, ну как же так, мы мужчины, и проиграли! Нас всего двое!» «Ничего, сынок, мы еще поборемся», - отвечаю я ему.

- А если карьерная лестница позовет в другой город, в другой регион, поедете?

А.Г.: - Почему бы и нет, соберемся и поедем. Все вместе. К долгой разлуке с семьей не готов, максимум - неделя, чтобы найти жилье.

Н.Г.: - Мы не ищем возможностей уехать куда-то специально, очень любим родное Приморье, тем более что край активно развивается, и вариантов для приложения сил хватает. Но если возникнет интересное предложение, будем рассматривать. По большому счету, для нас дом - там, где мы.

- Что можете сказать тем, кто отодвигает семейную жизнь на потом, боясь упустить карьерные возможности?

А.Г.: - Время настолько быстротечно, не успеешь оглянуться - и ты уже опоздал, упустив что-то гораздо более важное, чем карьера. Нужно делать все в свое время, пока есть молодость, силы и энергия. А время на семью всегда можно найти, если ты ищешь возможности, а не оправдания.

Н.Г.: - Гуляем по парку или по улице - возьмемся все четверо за руки, и кто-нибудь из детей обязательно с гордостью скажет: «Идем как настоящая семья! Какие же мы с вами счастливые, правда?!» Вот ради таких моментов и стоит жить.

Татьяна СУШЕНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.