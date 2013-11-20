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Приморье хотят превратить в радиоактивную помойку
Госкорпорация "Росатом" объявила открытый конкурс на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по строительству объекта "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае".
Как говорится в материалах сайта госзаказа, изыскательские работы необходимо провести до 25 августа 2014 года. Работы по разработке проектной документации - до 25 сентября 2015 года (первая очередь) и до 1 мая 2016 года (вторая очередь).
Работы по разработке рабочей документации - до 25 ноября 2016 года.
Начальная (максимальная) цена заказа - 210 млн 985,970 тыс. рублей.
Вскрытие конвертов назначено на 16 декабря 2013 года, рассмотрение и подведение итогов – на 17 декабря.
Меж тем об открытии конкурса ни власти, ни обычные граждане, ни экологи края извещены не были.
Как сообщает PrimaMedia, построить новые хранилища "Росатом" планирует в районе бухты Сысоева ЗАТО Фокино, где уже с 2000 года действует Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, относящийся к Дальневосточному центру по обращению с радиоактивными отходами "ДальРАО". Предприятие занимается утилизацией и хранением всех видов ядерных отходов с утилизированных подводных лодок и судов, выведенных из состава ВМФ. Кроме того, там хранятся опасные отходы отработавшего ядерного топлива. К тому же на базе предприятия планируется строительство пункта долговременного хранения реакторных отсеков на мысе Устричный, близ того же Фокино.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним1202:09, 22.11.2013#
Угу кругом наймиты, масоны и массовые заговоры. Может как-то меньшими категориями мыслить будем и прежде чем поливать попытаться разобраться в предмете? А то с вилами на ратушу - наше всё, но вот только потом ничего не меняется. Погугли ка милостливейший про утилизацию АПЛ, про их кол-во во время СССР и срок их эксплуатации и станет понятно, что пора утилизировать их. А для этого нужны компетенции, пошире чем клавиатурные сражения.
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Псевдоним18:04, 20.11.2013#
Ресурсы отсюда, отходы сюда. И при отсутствии специалистов под боком (АЭС то нет в Приморье). Супер экономика. Не чета советской. Курса на обратную ситуацию (туда отходы, сюда ресурсы) так и не видно. Или ошибаюсь, и они собираются хранить там только отходы от атомных подлодок (это еще понять можно было бы)?
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Пипец всем)18:32, 20.11.2013#
Жкх завышен, продукты дорогие, бензин дорогой, цены на жилье дороже Москвы. Авто из японии запретили, медицину убили, образование почти ликвидировали. . . А народ все живет. Не мрет и не уезжает. . . Уже не знают как НАС выжить с нашей земли. Уже узбеков завезли больше, чем местных жителей. . . А мы не сдаемся. . . Теперь решили свалку атомную устроить. . . А вдруг это поможет? Ну да, поможет. Терпение то не бесконечно наше, устроим празднование столетия октябрьской революции 1917 года . . .
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olz20:16, 20.11.2013#
Какие слушанья? Людей давно уже никто не слышет. http://zakupki. gov. ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz¬ificationId=7570694Это официальный сайт правительства РФ, где оно размещает заказы на торги и тендеры они должны эту документацию за 3 года сделать, а потом уже начнется стройка документы предствлять будут в Дальневосточный центр «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»Директор филиала Росатома: Николай Иванович Лысенко Адрес: 690013, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, ул. 1-я Флотская, № 39-аТелефон: +7 (423) 263-97-75, +7 (423) 392-70-54Факс: +7 (423) 229-21-38, +7 (423) 392-70-54 Главный инженер филиала: Дмитрий Васильевич Гичев у них есть отделения в Фокино и в Вилючинске (Камчатка)
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Володя00:05, 21.11.2013#
Давно известно, что кремлёвский уб. . . к делает из Приморьягрязный цех, здесь всё живое будет уничтожено а зоопарки-прикрытие, они переместятся в Китай, там же грамотные людиА быдло Приморья, если будет молчать как с СПГ и НПК получит от москалей подарок. Пора наверно давить сволочей.
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Помню13:18, 21.11.2013#
Заходи на сайт Евгения Алексеевича Фёдорова, депутата Госдумы, - записывайся в ряды НОД - Национально-освободительного движения. Без возвращения суверенитета страны, без сбрасывания колониального ига так и будем впустую ужасаться всё новым и новым инициативам врагов.
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ПсевдонимLadi S14:04, 22.11.2013#
Единственное тёплое море от Урала, где прекрасно можно развивать гостиничный бизнес и потерять? Да здравствует Таиланд и Хургада?У Японии Фукусима тоже безопасна была, а про Чажму забыли ? Радиоактивный - не ядерный. Но радиоактивный отход он и в Африке радиоактивный. С увеличением ядерного хранилища до 40000 тонн мы можем потерять Приморье, не только как объект туристическог бизнеса, но и промышленного рыболовства. . .
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боюсь политических репрессий 12:48, 20.12.2013#
Так а чего комментарий не опубликовали? Узбеков - маргинолов полно здесь, которым посулили паспорт российский. Ладно бы люди были нормальные, так нет -одно отребье. Теперь давайте вообще завалим ДВ отходами. Кто сюда приедет и зачем? Молодежи бы отсюда слинять. Зарплаты - проценты от московских, все дороже. А как нам хоть раз в европейскую часть страны выбраться? Нет никаких программ, только обещания как при Брежневе. Я и сам тfк могу песенки петь как нам сделать, чтобы отсюда люди не уезжали.
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