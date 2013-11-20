Приморье хотят превратить в радиоактивную помойку

Госкорпорация "Росатом" объявила открытый конкурс на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по строительству объекта "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае".

Как говорится в материалах сайта госзаказа, изыскательские работы необходимо провести до 25 августа 2014 года. Работы по разработке проектной документации - до 25 сентября 2015 года (первая очередь) и до 1 мая 2016 года (вторая очередь).

Работы по разработке рабочей документации - до 25 ноября 2016 года.

Начальная (максимальная) цена заказа - 210 млн 985,970 тыс. рублей.

Вскрытие конвертов назначено на 16 декабря 2013 года, рассмотрение и подведение итогов – на 17 декабря.

Меж тем об открытии конкурса ни власти, ни обычные граждане, ни экологи края извещены не были.

Как сообщает PrimaMedia, построить новые хранилища "Росатом" планирует в районе бухты Сысоева ЗАТО Фокино, где уже с 2000 года действует Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, относящийся к Дальневосточному центру по обращению с радиоактивными отходами "ДальРАО". Предприятие занимается утилизацией и хранением всех видов ядерных отходов с утилизированных подводных лодок и судов, выведенных из состава ВМФ. Кроме того, там хранятся опасные отходы отработавшего ядерного топлива. К тому же на базе предприятия планируется строительство пункта долговременного хранения реакторных отсеков на мысе Устричный, близ того же Фокино.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.