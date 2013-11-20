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Приморье хотят превратить в радиоактивную помойку

20 Ноября 2013, 16:16 | Приморье

Госкорпорация "Росатом" объявила открытый конкурс на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по строительству объекта "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае".

Как говорится в материалах сайта госзаказа, изыскательские работы необходимо провести до 25 августа 2014 года. Работы по разработке проектной документации - до 25 сентября 2015 года (первая очередь) и до 1 мая 2016 года (вторая очередь).

Работы по разработке рабочей документации - до 25 ноября 2016 года.

Начальная (максимальная) цена заказа - 210 млн 985,970 тыс. рублей.

Вскрытие конвертов назначено на 16 декабря 2013 года, рассмотрение и подведение итогов – на 17 декабря.

Меж тем об открытии конкурса ни власти, ни обычные граждане, ни экологи края извещены не были.

Как сообщает PrimaMedia, построить новые хранилища "Росатом" планирует в районе бухты Сысоева ЗАТО Фокино, где уже с 2000 года действует Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, относящийся к Дальневосточному центру по обращению с радиоактивными отходами "ДальРАО". Предприятие занимается утилизацией и хранением всех видов ядерных отходов с утилизированных подводных лодок и судов, выведенных из состава ВМФ. Кроме того, там хранятся опасные отходы отработавшего ядерного топлива. К тому же на базе предприятия планируется строительство пункта долговременного хранения реакторных отсеков на мысе Устричный, близ того же Фокино. 

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: конкурс  Росатом 



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Комментарии

  • Псевдоним17:55, 20.11.2013#

    Стройте у себя в Москве, сволочи!!

  • Псевдоним1201:47, 21.11.2013#

    Ага, вот только от фед. денег мы не отказываемся. Лучше бы с хим. промом что нибудь решили. Тем более пока речь идёт только о рассмотрении варианта размещения. Рано беспокоиться

  • Помню13:02, 21.11.2013#

    А, заинтересованное личико отписалось!

  • Псевдоним1202:09, 22.11.2013#

    Угу кругом наймиты, масоны и массовые заговоры. Может как-то меньшими категориями мыслить будем и прежде чем поливать попытаться разобраться в предмете? А то с вилами на ратушу - наше всё, но вот только потом ничего не меняется. Погугли ка милостливейший про утилизацию АПЛ, про их кол-во во время СССР и срок их эксплуатации и станет понятно, что пора утилизировать их. А для этого нужны компетенции, пошире чем клавиатурные сражения.

  • Псевдоним17:55, 20.11.2013#

    Стройте у себя в Москве, сволочи.

  • Псевдоним18:04, 20.11.2013#

    Что творится на белом свете. Сколько придурков живет на планете. Загадили западную часть России, давай теперь Дальний восток изгадим.

  • Помню13:03, 21.11.2013#

    Это не придурь, это - война!

  • Последний бровеносец18:01, 20.11.2013#

    Какие-то тухлятинские новости. . . . Помойка давно построена, кричать уже рано.

  • 11113:16, 21.11.2013#

    читайте внимательней, они хотят ее увеливить в 15 раз

  • гость18:02, 20.11.2013#

    Сколько можно делать из Дальнего Востока помойку? "Росатом" в Москве, ну и делайте свои склады по вашу сторону Урала!

  • гостевик18:06, 20.11.2013#

    Не, однозначно, пока революции не будет, будет беспредел Фекалоносцев, крышуемых из Кремля !!!

  • Псевдоним1201:49, 21.11.2013#

    Ваше - наше - уже проходили, плохо заканчивается. К тому же Рос РАО у нас уже работает - утилизируют старые АПЛ и всё путём.

  • Помню13:05, 21.11.2013#

    Лоббируем интересы Росатома, милейший?

  • Псевдоним18:04, 20.11.2013#

    Ресурсы отсюда, отходы сюда. И при отсутствии специалистов под боком (АЭС то нет в Приморье). Супер экономика. Не чета советской. Курса на обратную ситуацию (туда отходы, сюда ресурсы) так и не видно. Или ошибаюсь, и они собираются хранить там только отходы от атомных подлодок (это еще понять можно было бы)?

  • NS18:05, 20.11.2013#

    Очень плохая новость, видимо будут собирать ядерный шлак из Азии за баблос. А какие нибудь общественные слушанья будут по проекту?

  • olz10:34, 21.11.2013#

    Заказ №0573100002513000033, сайт http://zakupki. gov. ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7570694

  • САТАНА18:06, 20.11.2013#

    и отдадим Дальний восток полный радиоотходов Китайцам и чуркам! они его ой как примут

  • Пипец всем)18:32, 20.11.2013#

    Жкх завышен, продукты дорогие, бензин дорогой, цены на жилье дороже Москвы. Авто из японии запретили, медицину убили, образование почти ликвидировали. . . А народ все живет. Не мрет и не уезжает. . . Уже не знают как НАС выжить с нашей земли. Уже узбеков завезли больше, чем местных жителей. . . А мы не сдаемся. . . Теперь решили свалку атомную устроить. . . А вдруг это поможет? Ну да, поможет. Терпение то не бесконечно наше, устроим празднование столетия октябрьской революции 1917 года . . .

  • гостевик21:42, 20.11.2013#

    у правительства закончить с ДВ до 2017 года … до столетки можем не дотянуть :( действовать нужно уже здесь и сейчас !!!

  • Помню13:08, 21.11.2013#

    Дядюшка Зю прав: давно пора это правительство РФ - в отставку! Вчера он сказал об этом Путину. НУ?!

  • Псевдонимка13:25, 21.11.2013#

    " и на Тихом океане свой закончили поход ! " - а мы начнем!

  • Псевдонимка13:23, 21.11.2013#

    полностью поддерживаю.

  • Псевдоним19:37, 20.11.2013#

    Насчет 1917г мне очень нравится и пенсионеров вооружить

  • olz20:16, 20.11.2013#

    Какие слушанья? Людей давно уже никто не слышет. http://zakupki. gov. ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7570694Это официальный сайт правительства РФ, где оно размещает заказы на торги и тендеры они должны эту документацию за 3 года сделать, а потом уже начнется стройка документы предствлять будут в Дальневосточный центр «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»Директор филиала Росатома: Николай Иванович Лысенко Адрес: 690013, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, ул. 1-я Флотская, № 39-аТелефон: +7 (423) 263-97-75, +7 (423) 392-70-54Факс: +7 (423) 229-21-38, +7 (423) 392-70-54 Главный инженер филиала: Дмитрий Васильевич Гичев у них есть отделения в Фокино и в Вилючинске (Камчатка)

  • Володя00:05, 21.11.2013#

    Давно известно, что кремлёвский уб. . . к делает из Приморьягрязный цех, здесь всё живое будет уничтожено а зоопарки-прикрытие, они переместятся в Китай, там же грамотные людиА быдло Приморья, если будет молчать как с СПГ и НПК получит от москалей подарок. Пора наверно давить сволочей.

  • Faxtor00:37, 21.11.2013#

    Давильщик интернетный

  • Псевдоним1201:49, 21.11.2013#

    Ага, задавим комментами. Успокоимся и пойдем спать. . .

  • Помню13:10, 21.11.2013#

    Отработал: убаюкал, снизил накал, посеял безнадёгу. Пойди теперь, получи свои зелёные.

  • Помню13:18, 21.11.2013#

    Заходи на сайт Евгения Алексеевича Фёдорова, депутата Госдумы, - записывайся в ряды НОД - Национально-освободительного движения. Без возвращения суверенитета страны, без сбрасывания колониального ига так и будем впустую ужасаться всё новым и новым инициативам врагов.

  • Помню13:20, 21.11.2013#

    P. S. хм! это предложение не для Псевдонима12, естественно!

  • Ипать09:24, 21.11.2013#

    Клёво! Мало нам Амиачной базы в Кипарисово.

  • Псевдоним13:03, 21.11.2013#

    Валить с дальнего востока или валить тех кто придумал Это строительство. В Приморье и так то жизнь не ахти так еще и потравите последних жителей козлы сраные , что за страна ублюд ская.

  • Псевдоним19:57, 21.11.2013#

    ВЧугуевке есть могильник.

  • ПсевдонимLadi S14:04, 22.11.2013#

    Единственное тёплое море от Урала, где прекрасно можно развивать гостиничный бизнес и потерять? Да здравствует Таиланд и Хургада?У Японии Фукусима тоже безопасна была, а про Чажму забыли ? Радиоактивный - не ядерный. Но радиоактивный отход он и в Африке радиоактивный. С увеличением ядерного хранилища до 40000 тонн мы можем потерять Приморье, не только как объект туристическог бизнеса, но и промышленного рыболовства. . .

  • ПсевдонимLadi S14:20, 22.11.2013#

    А тайфуны не в счёт, не говоря о сейсмоустойчивости края. Возможно, необходимо организовать более аккуратное хранение уже имеющегося в Фокино ядерного дерьма, но расширять до такого уровня ядерную свалку это надо быть вовсе безрассудным и недальновидным !

  • последний леопард16:22, 22.11.2013#

    а еще наш губернатор хочет алюминивый и газовый заводики на земле леопарда и технопарк в зоне отдыха н арусском острове. как можно назвать такого губернатора?

  • Доктор Живаго21:01, 25.11.2013#

    каждому жителю Приморья по дозиметру . бензин и ЖКХ - БЕСПЛАТНО. тогда только начнем рассматривать этот вопрос!

  • Псевдоним9013:17, 26.11.2013#

    псевдоним 12 иди ж. о. п. у путлину лежи а нам нормальным приморцам надо самим отбить это желание у предательской власти в москве на строительство этого дер. ь. ма

  • боюсь политических репрессий 12:48, 20.12.2013#

    Так а чего комментарий не опубликовали? Узбеков - маргинолов полно здесь, которым посулили паспорт российский. Ладно бы люди были нормальные, так нет -одно отребье. Теперь давайте вообще завалим ДВ отходами. Кто сюда приедет и зачем? Молодежи бы отсюда слинять. Зарплаты - проценты от московских, все дороже. А как нам хоть раз в европейскую часть страны выбраться? Нет никаких программ, только обещания как при Брежневе. Я и сам тfк могу песенки петь как нам сделать, чтобы отсюда люди не уезжали.

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