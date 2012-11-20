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Общественный совет Надеждинского района – это реальные дела
Это глубоко символично. Более семи лет власти пытались разобраться, кто отвечает за эту территорию, в то время как она превращалась буквально в аварийную зону для пешеходов и транспорта. Оперативно помог решить эту проблему Общественный совет Надеждинского муниципального района, созданный в сентябре этого года. Он обратился за помощью к представителям бизнеса.
«Создавая Общественный совет Надеждинского муниципального района, мы поставили главную задачу – стать той действенной структурой гражданского общества, которая может влиять на власть (не дублируя ее), помогать ей в решении проблем, касающихся каждого, - говорит председатель Общественного совета Юлия ПАК. – Это, прежде всего, благоустройство территории, комфортность и качество жизни жителей района. Мы создали в составе Совета, а в него вошли депутаты всех уровней, представители политических партий, почетные граждане района, ветераны войны и труда, а также активные неравнодушные граждане, специальную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В перспективе будет организована школа «Управдом». Мы также намерены регулярно проводить круглые столы по жизненно важным вопросам - медицинского обслуживания, энерготарифов, транспортных услуг, развития детского спорта».
Одна из задач Общественного совета Надеждинского района создать действенные механизмы обратной связи власти и общества, граждан района с органами местного самоуправления с учетом и защитой интересов и прав жителей. А также для гражданского контроля за деятельностью местных органов власти. Эффективность работы Общественного совета, понятно, невозможна без контакта и взаимодействия с населением. Они, в частности, будут осуществляться с помощью регулярных опросов жителей района.
Новую общественную организацию активно поддерживает население, прежде всего те, кому небезразлично положение дел в Надеждинском районе. Общественный совет и в дальнейшем будет пополняться новыми людьми с активной жизненной позицией. Он должен стать правой рукой властных структур района. А при спорных вопросах – помогать принять верное решение, проверенное народной экспертизой. Только сообща, объединив усилия государства, бизнеса, гражданского общества, мы можем реально изменить нашу жизнь к лучшему.
Лариса РЕКОВА.
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