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Многодетным семьям в Приморье будут предоставлять бесплатное жилье
Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что такое предложение в скором времени будет вынесено на рассмотрение депутатов края
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на торжественном мероприятии, посвященном юбилею края, выступил с важным предложением, которое коснется многих приморцев и позволит начать решать целый ряд острых проблем.
«Сегодня я хочу озвучить предложение, которое в ближайшее время будет передано мною в Законодательное собрание. Это закон о многодетных семьях, который включает льготы и выплаты многодетным семьям, в том числе предоставление бесплатного жилья приморским семьям, которые воспитывают 5 и больше детей. Нужно создать условия, чтобы приморцы могли растить детей, работать, развиваться. Забота о таких семьях и о всех жителях Приморского края - наша общая задача».
Напомним, что глава региона является уроженцем Приморья и имеет огромный опыт работы на руководящих постах в регионах Дальнего Востока. Поэтому Олег Кожемяко достаточно быстро освоился на новом месте в крае и сразу определил главные болевые точки региона. Врио губернатора предлагает незамедлительно заняться разрешением этих острых проблем. Причем, как он не раз заявлял, для этого он готов работать со всеми органами власти и со всеми конструктивными политическими силами, представленными в Приморье.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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