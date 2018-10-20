www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Выборы
Распечатать

Многодетным семьям в Приморье будут предоставлять бесплатное жилье

20 Октября 2018, 16:30 | Приморье

Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что такое предложение в скором времени будет вынесено на рассмотрение депутатов края

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на торжественном мероприятии, посвященном юбилею края, выступил с важным предложением, которое коснется многих приморцев и позволит начать решать целый ряд острых проблем.

«Сегодня я хочу озвучить предложение, которое в ближайшее время будет передано мною в Законодательное собрание. Это закон о многодетных семьях, который включает льготы и выплаты многодетным семьям, в том числе предоставление бесплатного жилья приморским семьям, которые воспитывают 5 и больше детей. Нужно создать условия, чтобы приморцы могли растить детей, работать, развиваться. Забота о таких семьях и о всех жителях Приморского края - наша общая задача».

Напомним, что глава региона является уроженцем Приморья и имеет огромный опыт работы на руководящих постах в регионах Дальнего Востока. Поэтому Олег Кожемяко достаточно быстро освоился на новом месте в крае и сразу определил главные болевые точки региона. Врио губернатора предлагает незамедлительно заняться разрешением этих острых проблем. Причем, как он не раз заявлял, для этого он готов работать со всеми органами власти и со всеми конструктивными политическими силами, представленными в Приморье.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: кожемяко  урна  Путин  выборы  многодетные  бюллетень  избирком  президент 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru