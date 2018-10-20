Многодетным семьям в Приморье будут предоставлять бесплатное жилье

Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что такое предложение в скором времени будет вынесено на рассмотрение депутатов края

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на торжественном мероприятии, посвященном юбилею края, выступил с важным предложением, которое коснется многих приморцев и позволит начать решать целый ряд острых проблем.

«Сегодня я хочу озвучить предложение, которое в ближайшее время будет передано мною в Законодательное собрание. Это закон о многодетных семьях, который включает льготы и выплаты многодетным семьям, в том числе предоставление бесплатного жилья приморским семьям, которые воспитывают 5 и больше детей. Нужно создать условия, чтобы приморцы могли растить детей, работать, развиваться. Забота о таких семьях и о всех жителях Приморского края - наша общая задача».

Напомним, что глава региона является уроженцем Приморья и имеет огромный опыт работы на руководящих постах в регионах Дальнего Востока. Поэтому Олег Кожемяко достаточно быстро освоился на новом месте в крае и сразу определил главные болевые точки региона. Врио губернатора предлагает незамедлительно заняться разрешением этих острых проблем. Причем, как он не раз заявлял, для этого он готов работать со всеми органами власти и со всеми конструктивными политическими силами, представленными в Приморье.