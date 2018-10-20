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Приморье встречает юбилей
Поздравление врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем края
Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с 80-летием Приморского края!
Это большое событие для всех, кто любит наш край, кто связан с ним историей и современностью, семейной биографией и особым, приморским характером. Приморцы – сильные, свободные, открытые люди, достойные наших предков – первопроходцев, которые бесстрашно шли за своей мечтой на край света, осваивали благодатную приморскую землю, строили будущее для детей, внуков, правнуков.
Мы гордимся своими легендарными земляками – генерал-губернатором Восточной Сибири, графом Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским, адмиралом Геннадием Ивановичем Невельским, Михаилом Ивановичем Янковским, первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания Анной Ивановной Щетининой, автором знаменитой «птички», Героем Соцтруда и лауреатом Государственной премии СССР Анной Фёдоровной Чулковой, уникальным краеведом Нелли Григорьевной Мизь и многими другими.
Наш край всегда славился людьми. Все достижения и победы региона – это общая заслуга и известных приморцев, и всех кто своим каждодневным трудом делает край лучше, отдают ему знания, опыт, душу.
Только благодаря вам, уважаемые земляки, Приморский край прошел колоссальный путь развития и сегодня стал одним из крупнейших экономических и культурных центров на Дальнем Востоке России, точкой роста для всей страны. У нас очень хорошие перспективы на будущее. У нас амбициозные цели и реальные жизненные планы.
Уверен, вместе мы добьемся, чтобы наш прекрасный край был процветающим и удобным для жизни.
Желаю всем жителям края счастья, здоровья, благополучия!
С праздником, Приморье!
Врио Губернатора Приморского края О.Н. КОЖЕМЯКО.
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