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Приморье встречает юбилей

20 Октября 2018, 12:05 | Приморье

Поздравление врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем края

Дорогие приморцы!

Поздравляю вас с 80-летием Приморского края!

Это большое событие для всех, кто любит наш край, кто связан с ним историей и современностью, семейной биографией и особым, приморским характером. Приморцы – сильные, свободные, открытые люди, достойные наших предков – первопроходцев, которые бесстрашно шли за своей мечтой на край света, осваивали благодатную приморскую землю, строили будущее для детей, внуков, правнуков.

Мы гордимся своими легендарными земляками – генерал-губернатором Восточной Сибири, графом Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским, адмиралом Геннадием Ивановичем Невельским, Михаилом Ивановичем Янковским, первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания Анной Ивановной Щетининой, автором знаменитой «птички», Героем Соцтруда и лауреатом Государственной премии СССР Анной Фёдоровной Чулковой, уникальным краеведом Нелли Григорьевной Мизь и многими другими.

Наш край всегда славился людьми. Все достижения и победы  региона – это общая заслуга и известных приморцев, и всех кто своим каждодневным трудом делает край лучше, отдают ему знания, опыт, душу.

Только благодаря вам, уважаемые земляки, Приморский край прошел колоссальный путь развития и сегодня стал одним из крупнейших экономических и культурных центров на Дальнем Востоке России, точкой роста для всей страны. У нас очень хорошие перспективы на будущее. У нас амбициозные цели и реальные жизненные планы.

Уверен, вместе мы добьемся, чтобы наш прекрасный край был процветающим и удобным для жизни.

Желаю всем жителям края счастья, здоровья, благополучия!

С праздником, Приморье!

Врио Губернатора Приморского края О.Н. КОЖЕМЯКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: поздравление  приморье  юбилей  кожемяко  край 



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