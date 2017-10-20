В воскресенье во Владивостоке ночью температура понизится до нуля

Днем температурный фон составит +5…+8 °С, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня, 20 октября, днем и в ближайшие сутки синоптическая ситуация в Приморье не изменится, край по-прежнему останется в зоне фронтальных разделов, местами сохранятся осадки. Максимальные температуры воздуха составят +6…+14 °С.

В субботу температурный фон как дневных, так и ночных температур повысится на 3–5 градусов.

В воскресенье, 22 октября, фронтальные разделы покинут край, на большей территории дожди прекратятся, лишь ночью небольшие осадки еще сохранятся на севере. За фронтом над Приморьем распространится гребень антициклона, вторгнется холодная воздушная масса и в регионе похолодает.

В воскресенье ночью на большей территории края ожидаются отрицательные температуры воздуха, 0…−9 °С, лишь местами сохранятся слабоположительные температуры, до +4 °С. Днем при свежем ветре максимальные температуры воздуха составят 0…+11 °С.

Во Владивостоке ближайшей ночью облачно, утром возможен небольшой дождь, в дальнейшем, без осадков. Суббота еще останется теплой, ночью до +9…+11 °С, днем +14…+17 °С. В воскресенье усилится северный ветер, похолодает: ночью около 0 °С, днем +5…+8 °С.