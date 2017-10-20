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Приморье изучает "Азбуку Интернета"
«Ростелеком» и Пенсионный Фонд России организовали второй онлайн семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука Интернета», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Семинар прошел в 42 регионах РФ, в нем приняли участие около 700 представителей региональных министерств социальной политики, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений, преподаватели вузов. Во Владивостоке участие приняли 15 преподавателей учебных заведений и представителей социальных служб.
Участники семинара получили от нижегородских коллег-преподавателей подробную информацию о том, как организовать курсы, с чего начать, как правильно оборудовать класс, сформировать программу с учетом интересов, потребностей и возможностей слушателей конкретной группы и о многих других особенностях обучения пенсионеров работе на компьютере.
Выступление заместителя управляющего ОПФР по Республике Башкортостан А.Г.Хабирова было посвящено одному из важнейших вопросов организации курсов: он рассказал о возможности получить финансовую поддержку со стороны ПФР и местной администрации.
Из студий в Рязани и Серпухове были сделаны доклады о практике использования материалов программы «Азбука интернета» на курсах, организованных отделением Союза пенсионеров по Рязанской области и Серпуховским городским домом ветеранов. Следует отметить, что серпуховчане полгода назад были слушателями первого семинара для преподавателей курсов по «Азбуке интернета» и ко времени приглашения на второй семинар у них появился опыт, которым они смогли поделиться с новыми участниками программы.
Видеозапись семинара можно посмотреть на портале azbukainterneta.ru.
Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.
Все материалы базового курса программы «Азбука интернета» - учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки были размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе в конце сентября 2014 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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