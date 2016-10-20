www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.42 р. 100 JPY: 60.2 р.
EUR: 68.47 р. 10 CNY: 92.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Владивосток простится с почетным жителем города

20 Октября 2016, 19:25 | Приморье

19 октября 2016 г. в возрасте 94 лет ушел из жизни Иван Иванович Римкунас - участник Великой Отечественной войны, почетный житель города Владивостока, бывший руководитель Приморской краевой коллегии адвокатов.

Иван Иванович Римкунас прожил сложную и интересную жизнь, которой может хватить на несколько книг: участвовал в боевых действиях на полях сражений Великой Отечественной войны, был тяжело ранен, а после окончания войны прошел обучение в Военно-юридической академии Советской армии и продолжил службу в системе военной юстиции. Завершив службу в 1979 г. в должности председателя военного суда Владивостокского гарнизона и в звании «полковник юстиции», вступил в ряды адвокатов. За период своей армейской службы с 1941 по 1979 гг. был награжден тремя орденами и 11 медалями.  В 1983 году был избран на должность Председателя Президиума Приморской краевой коллегии адвокатов и проработал на этом посту до 2002 года.  В 1991 году Указом Президента России Ивану Ивановичу было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».  С 1996 по 2004 гг. Иван Иванович Римкунас возглавлял комиссию по защите прав граждан при губернаторе Приморского края.

Иван Иванович также являлся автором и издателем нескольких книг собственных стихов, часть их которых впоследствии стали песнями. До последнего дня своей жизни Иван Иванович проявлял интерес к работе приморской адвокатуры.

Адвокатура Приморского края понесла невосполнимую утрату.

Совет Адвокатской палаты Приморского края, коллектив приморской адвокатуры, коллектив Тихоокеанского флотского военного суда и военного суда Владивостокского гарнизона выражают соболезнование родным и близким Ивана Ивановича Римкунаса.

Прощание с Иваном Ивановичем Римкунасом состоится 22 октября 2016 в 12.00 г. в Доме офицеров флота (г. Владивосток, ул. Светланская, 48).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru