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Владивосток простится с почетным жителем города
19 октября 2016 г. в возрасте 94 лет ушел из жизни Иван Иванович Римкунас - участник Великой Отечественной войны, почетный житель города Владивостока, бывший руководитель Приморской краевой коллегии адвокатов.
Иван Иванович Римкунас прожил сложную и интересную жизнь, которой может хватить на несколько книг: участвовал в боевых действиях на полях сражений Великой Отечественной войны, был тяжело ранен, а после окончания войны прошел обучение в Военно-юридической академии Советской армии и продолжил службу в системе военной юстиции. Завершив службу в 1979 г. в должности председателя военного суда Владивостокского гарнизона и в звании «полковник юстиции», вступил в ряды адвокатов. За период своей армейской службы с 1941 по 1979 гг. был награжден тремя орденами и 11 медалями. В 1983 году был избран на должность Председателя Президиума Приморской краевой коллегии адвокатов и проработал на этом посту до 2002 года. В 1991 году Указом Президента России Ивану Ивановичу было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». С 1996 по 2004 гг. Иван Иванович Римкунас возглавлял комиссию по защите прав граждан при губернаторе Приморского края.
Иван Иванович также являлся автором и издателем нескольких книг собственных стихов, часть их которых впоследствии стали песнями. До последнего дня своей жизни Иван Иванович проявлял интерес к работе приморской адвокатуры.
Адвокатура Приморского края понесла невосполнимую утрату.
Совет Адвокатской палаты Приморского края, коллектив приморской адвокатуры, коллектив Тихоокеанского флотского военного суда и военного суда Владивостокского гарнизона выражают соболезнование родным и близким Ивана Ивановича Римкунаса.
Прощание с Иваном Ивановичем Римкунасом состоится 22 октября 2016 в 12.00 г. в Доме офицеров флота (г. Владивосток, ул. Светланская, 48).
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