В столице Приморья презентуют книгу "Владивосток: прогулки в прошлое. Французские страницы"

25 октября во Владивостоке 18.00 в Пушкинском театре состоится долгожданная презентация новой книги авторства Нелли Григорьевны Мизь, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Книга "Владивосток: прогулки в прошлое. Французские страницы" издана поддержке "Альянс Франсез Владивосток".





"Настоящее издание - первая попытка отразить роль французских граждан в истории Владивостока. Их вклад в развитие города оказал значительное влияние на становление будущей приморской столицы. Представленные в книге факты охватывают период с 1870-х годов до установления в Приморье Советской власти в 1922 году. Участие французских моряков в исследовании тихоокеанского побережья Дальнего Востока велико, имена их до сих пор хранит карта Приморья", - сказано в предисловии книги.

Напомним, первая книга "Владивосток: прогулки в прошлое" вышла под эгидой Общества изучения Амурского края в декабре 2015 года.

Жители и гости Владивостока приглашаются на презентацию нового издания 25 октября (вторник) в 18.00 в Пушкинский театр (ул. Пушкинская, 27).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.