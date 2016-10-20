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В столице Приморья презентуют книгу "Владивосток: прогулки в прошлое. Французские страницы"

20 Октября 2016, 18:32 | Приморье

25 октября во Владивостоке 18.00 в Пушкинском театре состоится долгожданная презентация новой книги авторства Нелли Григорьевны Мизь, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Книга "Владивосток: прогулки в прошлое. Французские страницы" издана поддержке "Альянс Франсез Владивосток".


 

"Настоящее издание - первая попытка отразить роль французских граждан в истории Владивостока. Их вклад в развитие города оказал значительное влияние на становление будущей приморской столицы. Представленные в книге факты охватывают период с 1870-х годов до установления в Приморье Советской власти в 1922 году. Участие французских моряков в исследовании тихоокеанского побережья Дальнего Востока велико, имена их до сих пор хранит карта Приморья", - сказано в предисловии книги.

Напомним, первая книга "Владивосток: прогулки в прошлое" вышла под эгидой Общества изучения Амурского края в декабре 2015 года.

Жители и гости Владивостока приглашаются на презентацию нового издания 25 октября (вторник) в 18.00 в Пушкинский театр (ул. Пушкинская, 27).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: книги  мизь 



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