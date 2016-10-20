90% тигров и леопардов, зафиксированных в Китае, приходят из Приморья и Хабаровского края

Во Владивостоке заповедники Китая и нацпарк «Земля леопарда» обменялись данными по тигру и леопарду. Итогом работы станет составление полноценной картины состояния популяции редких кошек в двух странах

Встречи представителей пяти китайских заповедников, ФГБУ «Земля леопарда» и Департамента охотнадзора Приморского края состоялись 11-14 октября во Владивостоке при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) Китая и России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сотрудники пяти природных резерватов КНР - Хуньчуня, Ванцина, Лаоелина, Хуанихе и Дуннина, а также лесхоза Ванцин-Ланцзя посетили национальный парк «Земля леопарда», для того чтобы впервые обменяться данными с фотоловушек, фиксировавших амурских тигров и дальневосточных леопардов в 2013-2015 годы. Российские специалисты приступили к анализу полученных материалов, итогом которого станет составление полноценной картины состояния популяции редких кошек в двух странах.

«Земля леопарда» и раньше вела совместный учет тигров и леопардов с китайской стороной, однако на этот раз обмен данными состоялся напрямую между специалистами государственных особо охраняемых природных территорий России и КНР. Предыдущие исследования осложнялись разрозненностью работы китайских заповедников: каждый из них сотрудничал с отдельной организацией, которая затем передавала материалы «Земле леопарда». Несмотря на то, что китайские особо охраняемые территории находятся в непосредственной близости друг к другу и там обитают одни и те же особи, обмена данными у них практически нет. Теперь, когда все материалы централизованно переданы «Земле леопарда», появилась возможность провести общий анализ состояния популяций хищников. Работа будет выполнена российским национальным парком.

«Эта встреча стала для нас долгожданным событием. Мы не только вместе распознали особей тигра и леопарда по фотоснимкам, но и подготовили паспорта и присвоили общие номера каждому животному. С созданием совместной базы данных мы можем вместе отслеживать ситуацию, - говорит Елена Шевцова, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда». – Нельзя забывать, что у диких животных нет национальностей, а государственная граница для природы не существует. На территориях наших государств находится единственная в мире популяция самой редкой крупной кошки в мире, дальневосточного леопарда, а также популяция амурского тигра. Усилия, предпринимаемые без двустороннего взаимодействия, не помогут достичь желаемого результата. Мы не можем действовать поодиночке. И сегодня был сделан очень большой шаг в работе между двумя странами. Уверена, что после обработки данных у нас появятся хорошие новости о наших прекрасных кошках».

Китайские специалисты отметили, что за последнее время им удалось улучшить работу по отслеживанию изменений численности популяции диких хищников и усилить меры по противодействию браконьерству. В результате этих усилий была значительно улучшена ситуация с охраной местообитаний тигра и леопарда. Китайским правительством принято решение о создании на территории провинций Цзилинь и Хейлунцзян, на границе с «Землей леопарда», национального парка, главной задачей которого будет сохранение этих редких кошек. Прогнозируемая площадь этого нацпарка составит 1 500 000 га, он объединит существующие природоохранные резерваты и обеспечит сохранение местообитаний тигра и леопарда.

«Наша делегация приехала обсудить совместную с нацпарком «Земля леопарда» работу по сохранению тигров и леопардов, их местообитаний, для того чтобы лучше понимать изменения в популяции диких хищников и в дальнейшем более адресно корректировать свои действия. Мы провели детальное обсуждение рабочих вопросов с российскими коллегами. Нам удалось сделать новый шаг в нашей общей большой работе. Мы увидели, что численность тигров и леопардов в России и Китае растет», - отметил Фань Цзиньфу, директор Хуньчуньского заповедника, КНР.

Во время визита в Приморский край состоялась также встреча представителей китайских заповедников с руководителем Департамента охотнадзора Приморского края, организованная WWF России. Были обсуждены вопросы сохранения кормовой базы тигра и леопарда на приграничных территориях, работа по отслеживанию плотности копытных и проведение непрерывного мониторинга в дальнейшем.

«Мы еще раз убедились в том, что 90% тигров и леопардов, зафиксированных в Китае, приходят из России. Для сохранения популяции дальневосточного леопарда и трансграничной группировки амурского тигра необходимо держать на контроле ситуацию с экологическими коридорами, которые животные используют для перемещения. Особенно важны для тигров, обитающих в провинциях Цзилинь и Хейлунцзян, коридоры, связывающие их с Сихотэ-Алинем в России. Поэтому важно наладить отношения не только между заповедниками России и Китая, но и с Департаментом охотничьего надзора, который отвечает за существование таких коридоров», - комментирует Алексей Костыря, к.б.н., старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.