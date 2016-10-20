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Самый большой воздушный шар в России презентовал путешественник из Приморья Фёдор Конюхов
Cостоялась презентация нового аэростата БИНБАНКа. Он является самым большим тепловым аэростатом, созданным в России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Тренировочный полет проходил в Дмитровской области, где базируется воздухоплавательный клуб " Аэровальс". Учитывая большую подъемную силу аэростата, оргкомитет проекта пригласил всех желающий принять участие в полете. В корзине, помимо пилотов Ивана Меняйло и Фёдора Конюхова, собрались еще 14 человек.
Благодаря поддержке БИНБАНКа, команда Экспедиционного штаба Фёдора Конюхова не останавливается на достигнутом. Российский путешественник и пилот Фёдор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло в рамках проекта «На рекорд с БИНБАНКом» предпримут попытку установить новый мировой рекорд по продолжительности полёта на тепловом воздушном шаре.
«Мы гордимся тем, что Федор Конюхов начинал свою профессиональную карьеру путешественника в Приморском крае, и рады поддержать проект, который войдет в историю российского и мирового воздухоплавания. Желаем им выдержки и удачи!», – отметила член Совета директоров, управляющий Дальневосточной дирекцией ПАО «БИНБАНК» Маргарита Коновалова.
Задача проекта – установить мировой рекорд для тепловых аэростатов и продержаться в воздухе дольше 51 часа. Полёт планируется на одно из зимних полнолуний 2017 года: 12 января или 11 февраля.
В июле этого года Фёдор Конюхов успешно, и с первой попытки, облетел вокруг земли. Этот полет был на комбинированном аэростате, подъемную силу которого создает, в первую очередь, гелий, а теплый воздух используется для компенсации сжатия гелия ночью.
Напомним, что текущий мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате объемом более 10 000 кубических метров – 50 часов 38 минут – установил японский пилот Мичио Канда 1 февраля 1997 года.
Продолжительность полета на тепловом аэростате усложняется тем, что полет требует «ручного управления», непрерывного сжигания пропан-бутановой смеси, сброса отработанных баллонов. Держатель текущего мирового рекорда Мичио Канда установил его 19 лет назад в Северной Америке. С тех пор было несколько попыток улучшить рекорд, но все неудачные.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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