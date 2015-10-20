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Колокольный звон укрепляет веру

20 Октября 2015, 17:40 | Приморье

В дар от Валентина Пака - возрожденный колокол Святогорского монастыря

В одном из самых почитаемых духовных мест России, в Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре (XVI в.) Псковской области, где находится могила Александра ПУШКИНА, 1 октября состоялась церемония дарения большого трехтонного колокола, воссозданного тщанием Валентина ПАКА, известного мецената, председателя Думы Надеждинского района Приморья. В торжестве приняли участие представители монашеской братии, общественности, известный писатель Анатолий Ким, брат мецената, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

 


 

На осуществление благотворительного проекта по воссозданию Большого колокола для звонницы монастыря у Валентина Пака ушло более года. Колокол был разрушен во время войны, в 1944 году. Восстанавливали его по уцелевшему «обломку», который установлен в монастыре на специальном постаменте.

Новый колокол отливали в Воронеже. При этом одна из самых сложных задач состояла в том, чтобы сохранить прежний «тембр» голоса Большого колокола - в свое время его звон можно было услышать за десять верст. Проект благословил и курировал игумен Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря архимандрит Макарий (Швайко). Руководил сложнейшей работой по восстановлению колокола Сергей Днепров, доктор исторических наук, один из самых признанных специалистов в этом деле. И - Александр КАДАДИН, уроженец Пушкиногорья, потомок дворовых людей семьи Пушкиных.

- Особую духовную радость ощущаешь в этих святых местах, - сказал Валентин Пак. - Все время, пока занимался этим проектом, жил в предощущении чего-то светлого, доброго, как в детстве. Мама рассказывала, как тайком крестила меня (времена были советские). Сегодня я счастливый человек. Колокольный звон укрепляет в вере, врачует душу, чистит пространство, в котором живет человек. Хочется, чтобы Благовест из Святогорского монастыря был слышен сердцу на берегах Тихого океана…

Возрождение уникального колокола не единственный пример благих деяний Валентина Пака. В свое время он помог послушницам женского монастыря при храме Иконы Казанской Божией Матери в пос. Раздольном Приморского края, которых чуть было не лишили крова накануне зимы: выкупил здание и передал его в дар Приморской епархии.

В начале этого года Валентин Пак был удостоен государственной награды - знака «За благодеяние», учрежденной президентом Владимиром ПУТИНЫМ. Всего десять человек в России имеют этот высокий статус, который присваивается за активную социально-значимую и благотворительную деятельность. Вселенская лига общественного блага в Париже (создана при ООН) 26 сентября нынешнего года вручила Валентину Паку золотую медаль, отметив его весомый вклад в миротворческой и благотворительной сфере.

И поэтому не случайно обратились к Валентину Паку представители Свято-Успенского Святогорского монастыря за поддержкой, которая была оказана им в полной мере. Приморский меценат и далее намерен участвовать в проекте. Православные святыни этой уникальной обители - достояние России.

Досье "Золотого Рога": Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь был основан в 1569 г. по приказу царя Ивана Грозного. Святогорская обитель издревле входила в ряд самых почитаемых на Руси. Среди многих даров монастырю был пожалованный Иваном Грозным пятнадцатипудовый колокол, прозванный в народе «Горюном». В ризнице монастыря хранилось Евангелие печати 1628 года - дар царя Михаила РОМАНОВА. С XIX века Святогорская обитель неразрывно связана с именем А. С. Пушкина. Живя в Михайловском, поэт приходил сюда, в храм, на поклон могилам предков. Святогорский монастырь стал последним земным приютом Пушкина. 6/18 февраля 1837 года после заупокойной панихиды тело поэта было предано земле у алтарной стены. Здесь же покоятся его родные. Предок Пушкина А. П. ГАННИБАЛ был одним из наиболее крупных жертвователей монастыря. В 1992 году Святогорский Успенский монастырь возвратили Русской православной церкви.

Лариса РЕКОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: благотворительность 



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