Владимир Миклушевский поздравил приморцев с 76-летием края

Сегодня, 20 октября, в Администрации края проходит торжественное собрание, посвященное 76-летию Приморья. В зале собрались представители общественности, почетные граждане, учителя, врачи и многие другие. С приветственном словом к собравшимся обратился Губернатор региона Владимир Миклушевский.

Во время праздничной речи глава региона акцентировал внимание на основных векторах развития региона.

«Президент страны Владимир Путин ждет от Приморья серьезных результатов в экономической и социальной сферах. Сегодня в регионе реализуются крупнейшие инвестиционные проекты в различных отраслях. Строительство такого масштаба не велось у нас несколько десятилетий. Закладывается основа для уверенного развития Приморья – региона с инновационной экономикой и высоким уровнем жизни» - отметил Губернатор.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что по итогам Большого проезда утверждено 102 задачи, которые необходимо решить в Приморье в первую очередь.

«Безусловно, высокое качество жизни в крае, к которому мы стремимся, может быть достигнуто только при всесторонней поддержке социальной сферы. И поэтому, подчеркну, социальная направленность нашей политики будет усилена. Мы продолжим модернизацию систем здравоохранения и образования, обязательно и дальше будем поддерживать приморские семьи, а также развивать сельскую местность» - подчеркнул Губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.