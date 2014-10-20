Молодежь со всего Приморья хочет работать в игорной зоне

В Приморье прошла первая ярмарка вакансий специалистов, которые будут работать в развлекательных центрах игорной зоны «Приморье». В течение всего дня на ярмарку приходила молодежь. Желающие попробовать свои силы в развлекательных центрах игорной зоны съехались на мероприятие со всего края.

Заместитель генерального директора «Первой игровой компании Востока» Сергей Лавский отметил, что интерес к ярмарке проявила молодежь со всего Приморского края.

«Интерес соискателей превзошел все ожидания. Не прошло и недели со дня нашего публичного заявления о проведении ярмарки, как нам просто оборвали телефоны. Радует, что ребята понимают, для них это прекрасный шанс стать высококлассными специалистами, на современном и очень непростом рынке труда», - добавил он.

Организатором мероприятия в Артемовском городском округе выступила «Первая игровая компания Востока», которая сейчас завершает строительство первого развлекательного комплекса на территории игорной зоны.

Как сообщил исполнительный директор «Первой игровой компании Востока» Крейг Баллантайн, одна из приоритетных задач компании - растить высококвалифицированные кадры, которые будут работать в соответствии с требованиями самых современных мировых стандартов обслуживания.

«Приятно видеть, что День открытых дверей привлек такое количество заинтересованных людей. Особенно радует то, что сегодняшнее мероприятие собрало так много молодежи. Я вижу перед собой активных, небезразличных молодых людей, которые хотят жить и реализовывать свой потенциал в родном крае, а не стремятся уехать в столицу за мифическими «большими деньгами», - рассказал Крейг Баллантайн.

По информации организаторов мероприятия, за первый день работы ярмарки в ней приняли участие около тысячи жителей. По итогам будет отобрано порядка 100 молодых специалистов, обучение которых начнется уже в декабре. Следующая ярмарка вакансий состоится уже во Владивостоке в конце этого года.

Напомним, ход строительства первого развлекательного комплекса в игорной зоне Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудил в сентябре с председателем совета директоров компании Summit Ascent Holdings Limited Лоренсом Хо.

«Мне приятно сознавать, что наша гостиница будет первой из открывшихся на этом курорте. Мы уверены в успехе этого проекта», - подчеркнул Лоренс Хо.

ZRPRESS.RU, Владивосток.