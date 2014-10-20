Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японский ученый приступил к реализации в ДВФУ мегагранта Правительства РФ
Профессор японского Университета Тохоку Каору Марута начинает реализацию научного мегагранта Правительства Российской Федерации в Дальневосточном федеральном университете.
Как сообщили в вузе, в ближайшие три года под его руководством в ДВФУ будут выполняться перспективные исследования новых технологий горения. Базовой площадкой для работы большой российско-японской команды ученых, в которую также вошли представители Инженерной школы и Школы естественных наук, является Международная лаборатория горения и энергетики ДВФУ.
Профессор Каору Марута стал победителем открытого конкурса Министерства образования и науки РФ в конце 2013 года. Как рассказал сам ученый, участвовать в конкурсе ему предложил его коллега — профессор ДВФУ Сергей Минаев, который два года назад победил в конкурсе по привлечению в вуз ученых, получивших мировое признание, и основал в университете Международную лабораторию горения и энергетики.
«Наш проект посвящен новым технологиям горения с возвратом тепла и массы. После горения в любом устройстве мы имеем очень горячий выхлопной газ, который обычно выбрасывается в атмосферу. Идея состоит в том, чтобы вернуть тепло от этого газа обратно в топку, увеличив, тем самым, эффективность всего процесса. Новая технология экономит до 30 процентов топлива и уменьшает размер горелочных устройств», - рассказал профессор Каору Марута.
Он добавил, что эта технология позволяет реализовать режим беспламенного горения, что существенно снижает выбросы вредных веществ, в частности, окислов азота. В рамках гранта ученый собирается применить идею горения с возвратом тепла и массы на любые виды топлива и определить тот минимальный предел, при котором возникает и может поддерживаться горение.
Японский ученый также подчеркнул, что 90 процентов всей энергии в мире получается за счет горения. Именно поэтому любая технология, позволяющая сэкономить топливо, крайне важна. По его словам, возврат тепла может быть эффективно использован в любых типах горелок, в том числе в двигателях автомобилей, самолетов, в газотурбинах – везде, где сгорает топливо.
Марута Каору надеется, что практическим результатом реализации гранта может стать продвижение новой технологии в энергетике. Идея российско-японского коллектива ученых уже сегодня привлекает внимание представителей тяжелой промышленности и космического агентства Японии. Исследователь уверен, что новыми технологиями горения удастся заинтересовать и российские компании.
Отметим, что конкурс Министерства образования и науки на получение грантов для государственной поддержки научных исследований в вузах России проводился уже в четвертый раз. Его победителями становятся лауреаты Нобелевской премии, признанные во всем мире российские и зарубежные ученые. Для ДВФУ это уже второй подобный грант. В 2010 году в вуз был приглашен профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Малахов. Под его руководством создана и уже пятый год успешно функционирует лаборатория «Биология морских беспозвоночных».
Новости тематики
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Первоклассники посадили во Владивостоке Аллею в честь самих себя
- Москва для приморцев не резиновая
- Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Приморское образование будет курировать мать троих детей
- В Приморье ДВФУ впервые примет в магистратуру без традиционных экзаменов
- Во Владивостоке участники смены ВДЦ "Океан" познакомились с "профессиями будущего"
Новости раздела
- В Приморье готовятся выдавать льготную ипотеку
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Владивосток выбирает приоритеты благоустройства
- Приморцы массово уезжают не только в центр страны, но и за рубеж
- Ответы на социальные вопросы
- Дальневосточный День Победы
- Лето пролетело со скоростью тайфуна
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Граница на чиновничьем замке
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью