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Японский ученый приступил к реализации в ДВФУ мегагранта Правительства РФ

20 Октября 2014, 17:04 | Приморье

Профессор японского Университета Тохоку Каору Марута начинает реализацию научного мегагранта Правительства Российской Федерации в Дальневосточном федеральном университете.

Как сообщили в вузе, в ближайшие три года под его руководством в ДВФУ будут выполняться перспективные исследования новых технологий горения. Базовой площадкой для работы большой российско-японской команды ученых, в которую также вошли представители Инженерной школы и Школы естественных наук, является Международная лаборатория горения и энергетики ДВФУ.

Профессор Каору Марута стал победителем открытого конкурса Министерства образования и науки РФ в конце 2013 года. Как рассказал сам ученый, участвовать в конкурсе ему предложил его коллега — профессор ДВФУ Сергей Минаев, который два года назад победил в конкурсе по привлечению в вуз ученых, получивших мировое признание, и основал в университете Международную лабораторию горения и энергетики.

«Наш проект посвящен новым технологиям горения с возвратом тепла и массы. После горения в любом устройстве мы имеем очень горячий выхлопной газ, который обычно выбрасывается в атмосферу. Идея состоит в том, чтобы вернуть тепло от этого газа обратно в топку, увеличив, тем самым, эффективность всего процесса. Новая технология экономит до 30 процентов топлива и уменьшает размер горелочных устройств», - рассказал профессор Каору Марута.

Он добавил, что эта технология позволяет реализовать режим беспламенного горения, что существенно снижает выбросы вредных веществ, в частности, окислов азота. В рамках гранта ученый собирается применить идею горения с возвратом тепла и массы на любые виды топлива и определить тот минимальный предел, при котором возникает и может поддерживаться горение.

Японский ученый также подчеркнул, что 90 процентов всей энергии в мире получается за счет горения. Именно поэтому любая технология, позволяющая сэкономить топливо, крайне важна. По его словам, возврат тепла может быть эффективно использован в любых типах горелок, в том числе в двигателях автомобилей, самолетов, в газотурбинах – везде, где сгорает топливо.

Марута Каору надеется, что практическим результатом реализации гранта может стать продвижение новой технологии в энергетике. Идея российско-японского коллектива ученых уже сегодня привлекает внимание представителей тяжелой промышленности и космического агентства Японии. Исследователь уверен, что новыми технологиями горения удастся заинтересовать и российские компании.

Отметим, что конкурс Министерства образования и науки на получение грантов для государственной поддержки научных исследований в вузах России проводился уже в четвертый раз. Его победителями становятся лауреаты Нобелевской премии, признанные во всем мире российские и зарубежные ученые. Для ДВФУ это уже второй подобный грант. В 2010 году в вуз был приглашен профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Малахов. Под его руководством создана и уже пятый год успешно функционирует лаборатория «Биология морских беспозвоночных».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: горение  грант  японский ученый  ДВФУ 



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