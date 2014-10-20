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На форум "Природа без границ" в Приморье приедут ученые США и Финляндии
Почти полтысячи человек примут участие в VIII экологическом форуме «Природа без границ» в Приморье.
Как сообщили организаторы мероприятия, большая часть подавших заявки участников – представители экологических научных организаций, Дальневосточного отделения Российской академии наук, руководители и представители кафедр ЮНЕСКО и сотрудники органов власти.
Также о своем участии заявили 18 иностранных граждан, среди которых представители Южной Кореи, США и Финляндии.
«Больше 115 человек – это участники из других городов и регионов Дальнего Востока России. «Природа без границ» проходит уже восьмой раз, и такое внимание к нему – еще одно подтверждение, что эта площадка зарекомендовала себя как авторитетный форум. Идеи, озвученные на форуме, закладываются в основу единой политики макрорегиона в области взаимодействия бизнеса и экологических организаций», - подчеркнул первый вице-губернатор Василий Усольцев.
Также заместитель главы региона отметил: важно, чтобы работа секций сохраняла практическую направленность, а не переходила в теоретическую сферу.
Напомним, VIII Международный экологический форум «Природа без границ» пройдет в Приморье 23-24 октября на острове Русский. Форум проводится с 2006 года.
В этом году форум проходит под эгидой Администрации Приморья, Дальневосточного федерального университета и Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде.
Главной темой форума станут проблемы взаимодействия промышленников и ученых-экологов при реализации инфраструктурных проектов, сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.
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