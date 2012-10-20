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Во Владивостоке обсудят вопрос "Ходоки в ХХI веке: атавизм или способ прикоснуться к власти?»

20 Октября 2012, 20:12 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке, в понедельник, 22 октября, в 12.00 в Научно-исследовательской библиотеке ДВФУ состоится круглый стол на тему «Ходоки в ХХI веке: атавизм или способ прикоснуться к власти?». Организатором выступает Клуб правовых и политических исследований ДВФУ и кафедра политологии ДВФУ.

Тема круглого стола посвящена жителю города Артема Сергею Сергеевичу Перминову, который два месяца шел из Приморского края в Москву и ехал на попутках, чтобы 7 октября лично поздравить Президента России Владимира Владимировича Путина с днём рождения. По дороге ему удалось записать около 300 поздравлений от жителей страны на личный фотоаппарат, который он передал в Администрацию Президента в качестве подарка.

Дискуссия будет посвящена эффективности такого метода общения с действующей властью как личный контакт: насколько это полезно или, наоборот, бесполезно пытаться встретиться с первыми лицами государства обычным гражданам?

"Я вот просто такой человек, - сообщил Сергей Сергеевич Перминов. – Мне захотелось поздравить президента, и я пошёл. Кто-то говорит, мол, дурак старый, что хотел что-то получить, выслужиться. Владимир Владимирович нравится мне как руководитель и как человек, по дороге я встретил много людей, которые его поддерживают. Мне хотелось рассказать об этом, передать поздравления, и хорошо, что это получилось. Большего мне и не надо".

В круглом столе кроме самого Сергея Сергеевича Перминова также примут участие депутаты городской думы Владивостока и Законодательного Собрания Приморского края, политологи, студенты ДВФУ.

Напомним, Сергей Сергеевич Перминов, техник-электрик из Артёма на пенсии, вышел из Владивостока 8 августа и добрался до Москвы 7 октября, в день рождения президента страны Владимира Владимировича Путина. В сеть также попал видео-ролик, в котором Сергей Сергеевич рассказывает о причинах своего поступка.


Автор: Юрий Рогов
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