Дома для особо важных персон

Первые итоги нового учебного года показали, что ситуация с обеспеченностью Владивостока детсадами успешно выправляется, на очереди школы, которые необходимо модернизировать и избавлять от позорного пережитка советской эпохи - вторых смен

В провальные для российской демографии 1990-е годы потребность в детских учреждениях резко сократилась. Надежды, что рождаемость в стране вскоре вернется в прежнем объеме, были призрачны. Поэтому в то время во Владивостоке многие ведомственные и муниципальные детские сады закрывались, перепрофилировались под офисы и жилье. В итоге, когда в начале 2000-х демография начала выправляться, мест в детских садах стало резко не хватать.

Преступную ошибку с разбазариванием детских садов пришлось исправлять, расширяя оставшиеся и строя новые, направляя на это дефицитные бюджетные средства. Благодаря этому в последние годы в Приморье для детей дошкольного возраста были созданы тысячи новых мест. Только во Владивостоке за десять минувших лет были построены и реконструированы 25 детских садов.

Ударная задача – ясельные группы

В нашей жизни исчезли многие очереди, но очереди в детские сады остаются по-прежнему. Считается, что так удобно для муниципального планирования. Люди становятся в эти очереди практически сразу после рождения ребенка, а когда подходит их очередь, оказывается, что что-то в планировании не сработало. Так во Владивостоке, по данным администрации города, дети с 3 до 7 лет принципиально местами обеспечены, однако недостаточно равномерно по городу. Поэтому, бывает так, что место предоставляется не в микрорайоне, а в пределах района, что далеко не всегда рядом. И особенно по детским садикам не хватает ясельных групп. То есть, пристроить малышей 1,5-3 лет родителям все еще очень проблемно.

Известно, что к учебному году в муниципальных дошкольных учреждениях Владивостока было решено открыть 16 новых ясельных групп на 402 места. Но в целом проблема все равно остается острой.

За последние три года прирост числа детей в возрасте до 6 лет в городе, по данным Приморскстата, составил около 3,8 тысяч, и он должен обеспечиваться детскими дошкольными учреждениями от потребности населения.

Недавно руководством страны была поставлена задача полностью ликвидировать очереди в детские сады к началу 2021 года. Соответственно задаче регионам в рамках программы повышения доступности дошкольного образования выделяется определенное дополнительное финансирование, исходя из того, что своих средств на решение этой проблемы у регионов не хватает, и федеральных оказывается недостаточно, как у нас по Программе развития Дальнего Востока и Забайкалья».

В начале июля стало известно, что Приморский край получил из федерального бюджет на реализацию Комплексного плана социально-экономического развития региона 5 млрд рублей, существенная часть из которых пойдет именно на строительство детских садов и школ. При этом софинансирование краевого и местных бюджетов было определено всего в 1%.

Планы и дело

Весной администрацией Владивостока было определено, что в этом году в городе должно было начаться строительство 5 детских садов, что позволит обеспечить местами более тысячи детей в возрасте от полутора до шести лет.

В районе ул. Постышева, 7а было запланировано реконструировать детсад на 350 мест. В районе Снеговой Пади должен появиться четвертый типовой для этой застройки детский сад на 240 мест. Детский сад на 150 мест или 7 групп будет отстроен на ул. Станюковича, 31а. Новое учреждение на 230 мест должно появиться на ул. Маковского, 157а. И пятым должен был стать небольшой детский сад на 120 мест на ул. Тихвинской, 3.

В апреле сообщалось, что, по данным дирекции по строительству объектов Владивостокского ГО, проектная документация по всем этим пяти детским садам была готова, проводилась актуализация стоимости строительно-монтажных работ и подготовка к проведению аукционов на подряды.

В середине августа были объявлены аукционы на строительство и реконструкцию четырех детсадов – на ул. Станюковича, Тихвинской, в районе Снеговая Падь и на ул. Постышева.

И к этим пяти уже заявленным к строительству учреждениям добавились еще два на 120 мест и возможностью организации дополнительной группы на 20 человек каждый на ул. Крыгина, 84 и ул. Кипарисовая, 4. На их проектирование, которое должно начаться в начале сентября, городом уже выделено около 5,8 млн рублей. При этом за основу взят разработанный ранее проект детсада на ул. Тихвинской,3. К концу года предполагается провести аукционы и заключить договоры на изыскания и подрядные работы по строительству этих двух объектов.

В начале августа в ходе осмотра площадок под их строительство выяснилось, что муниципальная земля в районе ул. Крыгина площадью около 2 га подверглась самозахвату, и на этой территории без договоров с городской администрацией обосновались боксы для авторемонта и контейнерная площадка. От владельца этого хозяйства мэр Виталий ВЕРКЕЕНКО потребовал срочно освободить участок под строительство объектов социальной инфраструктуры для растущих микрорайонов Эгершельда и отметил, что городом будет потребована от предпринимателя компенсация за его использование. Известно, что ранее в состав муниципальных земель этот участок был передан одной из структур ТОФа. И теперь на площади 8,6 тыс. кв. метров здесь должно появиться детское дошкольное учреждение.

Еще строительство двух детских садов на 240 мест каждый, из пяти по генплану территории, предполагается начать в следующем году в новом микрорайоне города «Патрокл». Проектировщики компании ООО «Архибат» уже работают над этими проектами. На актуализацию типовой проектной документации применительно к выделенным участкам и изыскательные работы по этим объектам из городского бюджета выделено около 10,4 млн рублей. Первый детский сад появится в районе ЖК «Восточный бриз», второй – по адресу ул. Басаргина, 3.

Все запланированные, проектируемые и строящиеся детские сады Владивостока будут соответствовать самым современным к ним требованиям, по которым, кстати, в районе Снеговая Падь построены уже 3 детсада.

В первую очередь до конца этого года запланировано начать строительство нового детского сада на 230 мест по улице Маковского, 157а, проект которого был выполнен в первую очередь. Затем – строительство еще двух. Всего же в работе по городу на сегодня 9 новых детских садов.

Стоит отметить, что кроме создания новых мест в детских садах, часть из них постепенно выбывает из оборота. Так возникла проблема с детсадом № 90 на ул. Муравьева-

Амурского, потребовавшая перераспределения детей, ходивших в него, по другим детским садам.

Школьный вопрос

Если говорить о привычной двухсменке, которая, по сути, является позорным пережитком советской системы образования, которой был важен не столько отдельный ребенок, сколько коллектив, то острой проблемы нехватки мест в школах Владивостока нет, хотя сегодня подошла пора идти в школу для детей, которые ранее обострили проблему нехватки в городе детских садов. То, что школы и учителя вдруг своевольно отказываются принимать новых «лишних» учеников, предлагая родителям попытать счастья в других школах - это пока в диковинку, как отметили в администрации города. И пояснили, что по месту жительства никто не вправе отказать в школьном месте для первоклашки.

Надо отметить, что помимо двух новых школ на 850 мест каждая в Снеговой Пади, они в последние 20-25 лет во Владивостоке не строились. При этом большинство из существующих школ морально устарели и требуют серьезной модернизации под новые нормы, и особенно под требования, выдвинутые главным врачом России. Очень отстали от «жизни» небольшие школы в центре Владивостока. К сожалению, при освобождении помещений ДВФУ в центре города вопрос о передаче части из них среднему образованию почему-то даже не рассматривался. Хотя таким образом что-то уже можно было бы успешно решить. Практически все помещения достались чиновникам, а не детям.

Сегодня наиболее актуально – это строительство школ для новых микрорайонов города. Так, в связи с растущей потребностью, к августу было завершено проектирование еще одной школы для района Снеговая Падь на 825 учеников. В дальнейшем, как сообщил мэр города Виталий Веркеенко, в планах присутствует строительство здесь еще одной такой же.

Не столь оптимистична пока ситуация по «Патроклу». То, что школа здесь нужна уже вчера, не вызывает сомнений. Когда же она будет, а то и две, - пока непонятно, хотя в администрации города отмечают, что вопрос рассматривается.

Естественно, о сроках строительства школ для района «Зеленый угол», временно угасшей по перспективам строительства «Солнечной долины», многодетному району на ул. Артековской и пр. местам идущего и перспективного во Владивостоке массового строительства жилья, сегодня нет никакой определенности. Вероятно, это один из факторов того, что интерес к новым домам в старой застройке выше, чем к жилью в новых микрорайонах.

КСТАТИ

Низкие зарплаты все портят

К сожалению, из-за недостойной зарплаты работников детские сады Владивостока испытывают хронический кадровый голод и работают со значительным недокомплектом штатов.

Известно, что уникальный детсад № 121 «Золотой ключик» на 280 мест, который после реконструкции 5 октября прошлого года был открыт на ул. Интернациональная, 50, из-за нехватки воспитателей и нянечек не сразу после завершения строительных работ оказался готов принять всех детишек, которые стояли в очереди на этот детсад.

По действующим детским садам у родителей сегодня особенно серьезные претензии именно к качеству их работников - к их профессиональным и человеческим достоинствам. Увы, низкие зарплаты не оставляют никаких шансов решить эту проблему в обозримом будущем.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.