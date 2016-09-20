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Во Владивостоке отметят День рождения тигрят

20 Сентября 2016, 12:23 | Приморье

Всемирный фонд дикой природы (WWF) приглашает друзей на тигриные праздники, которые состоятся во Владивостоке в конце сентября в рамках Дня тигра, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Во Владивостоке 24 сентября с 12.00 до 13.00 на набережной Спортивной Гавани, на тигриной тропе, будет отмечаться День рождения тигрят. Гости праздника смогут принять участие в призовой викторине «Тигриная энциклопедия», а юных владивостокцев Всемирный фонд дикой природы приглашает на конкурс чтецов «Дикое трио».

Самые талантливые исполнители, прочитавшие с выражением на память одно из трёх стихотворений, получат призы с тигриной символикой и станут главными героями видеоролика. Конкурсанты могут выступать в аквагриме, в тигриных или леопардовых ушках, полосатых или пятнистых шапках, банданах, повязках и прочих украшениях. Фантазируйте! Тексты стихотворений на афише «Дикое трио».

25 сентября помимо традиционного карнавального шествия и праздничного концерта будут работать площадки природоохранных организаций. WWF приглашает в свой павильон, где как всегда будет весело: беспроигрышная благотворительная лотерея, тигриная зарядка, конкурс чтецов «Дикое трио», полевой урок «Дай пять», получение тигриных паспортов, фото на магните с Петром Амуровичем - главным героем сайта «Тигриная перепись».

Основные организаторы - администрация Приморского края, Управление по делам молодежи администрации Владивостока, Центр «Амурский тигр».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: wwf  день тигра 



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