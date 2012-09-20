Бывший мэр ДГО собирается вернуться на производство

22 сентября Дальнегорск празднует 115-й юбилей со дня рождения города. В гости уже приглашены губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. Подготовку к празднику ведут все городские службы во главе с и.о. главы ДГО Разией КОЗЫРЕВОЙ. Напомним, бывший мэр ДГО Григорий КРУТИКОВ подал в отставку с 3 сентября этого года и собирается вернуться на производство – видимо, в «ГМК-Дальполиметалл», где он ранее трудился.

Изюминкой праздника станет выступление каскадеров на машинах на стадионе «Темп». Они выполнят разные опасные трюки. 20-23 сентября в дни праздничных торжеств пройдут в Дальнегорске и финиш 5 этапа тихоокеанского велотура Pacific Race, а также состоятся 6 и 7 этапы тура. Велотур носит всероссийский характер и проходит в рамках Открытого первенства Сибири и Дальнего Востока по многодневной велогонке. 20 сентября намечен финиш 5 этапа тура, награждение победителей. 21 сентября дадут старт 6 этапа от центральной площади города, маршрут пролегает до Лидовки и обратно до Дальнегорска. 22 сентября – 7 этап, гонка на время с раздельного старта на 20 км. Старт – в Краснореченске и финиш – в п . Тайга. 23 сентября велогонщики покинут Дальнегорск.

Кроме того, днем 22 сентября состоятся массовые гуляния на бульваре Полины Осипенко, здесь же развернут торговлю местные предприниматели, можно будет приобрести сувениры и посмотреть концертную программу. Вечером – своя программа, которую финансирует краевой депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО. Закончатся мероприятия салютом в честь Дня рождения города. 23 сентября – традиционный мотокросс, посвященный Дню города, на который съедутся сильнейшие мотогонщики со всего края. Как правило, это зрелище собираются посмотреть несколько тысяч дальнегорцев.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».