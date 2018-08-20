Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае оказалась самая грязная земля в России
Едва ли не половина проб почвы здесь не соответствуют гигиеническим нормативам
В Приморском крае 44% проб почвы не соответствуют гигиеническим нормативам. Такие данные приводит Роспотребнадзор по итогам прошлого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В десятку регионов с самой загрязненной землей также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новгородская область, Республика Северная Осетия. Всего в прошлом году проверку прошли более 300 тыс. образцов почвы по всей России. В среднем по стране ситуация улучшается, зафиксировали специалисты, пишут "Известия".
В докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране (есть в распоряжении «Известий») Роспотребнадзор назвал регионы, где почва меньше всего соответствовала гигиеническим нормативам в прошлом году. Самыми загрязненными оказались пробы из Приморского края — 44% исследованных образцов не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям. Далее идут Новгородская область (33%), Кировская область (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%).
Среди антилидеров оказались также Москва и Санкт-Петербург: в столице почти 13% проб почвы не соответствовали нормам, в городе на Неве — 29%, сказано в докладе.
Всего в течение прошлого года Роспотребнадзор проанализировал более 300 тыс. проб почвы, причем почти половина из них была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. В земле находили такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть, пестициды.
Однако по сравнению с 2012 годом доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, снизилась примерно на 3%, отмечено в докладе Роспотребнадзора.
В 16 регионах превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в отобранных пробах почвы зафиксировано не было. Самыми чистыми в этом плане оказались Севастополь, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Марий Эл, Горный Алтай и другие субъекты.
По данным санитарной службы, на уровень загрязнения почвы влияют выбросы промышленных предприятий и коммунальные отходы, увеличение числа автомобилей и предприятий для их обслуживания (АЗС, гаражи, стоянки и так далее), неудовлетворительное состояние канализаций.
В пресс-службе Роспотребнадзора и в администрациях регионов, где состояние почв было признано худшим, не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» и прокомментировать эти данные.
Высокая концентрация тяжелых металлов в почве Приморского края может быть связана с деятельностью местных предприятий, загрязняющих атмосферу, предположил технический директор независимой экологической экспертизы «ТестЭко» Александр Кукса. Степень загрязненности почвы вредными веществами может играть роль индикатора загрязнения воздуха. Со временем тяжелые металлы выпадают на поверхность почвы, а потом вместе с осадками мигрируют в более глубокие слои, уточнил эксперт.
В годовом докладе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю сказано, что «наибольший процент несоответствия гигиеническим нормативам» воздуха регистрируется в районе расположения компаний, «осуществляющих перевалку угля открытым способом». Одна из проблем, влияющая в том числе на загрязнение почв, согласно докладу, — накопление промышленных отходов в первую очередь в горнодобывающей отрасли.
При анализе почвы по санитарно-химическим показателям сравнивается содержание пробы почвы с чистой землей — то есть с другой пробой, которая соответствует гигиеническим нормам и соответствует местному региональному фону, рассказал профессор кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ Серафим Чуков.
Кроме промышленных предприятий, роль в «отравлении» земли может сыграть и человек, отметил эксперт. Известны случаи, когда люди приобретали некачественные удобрения с содержанием тяжелых металлов для своих садовых участков. В результате почва как губка впитывала в себя ядовитые вещества. А вывести их оттуда чаще всего не представляется возможным, уточнил Серафим Чуков.
— По данным некоторых исследований, 1 га чернозема может удержать до нескольких сотен тонн свинца. Такая почва будет уже просто мертвой, — добавил специалист.
Всё это может непосредственно повлиять на здоровье человека, отмечают эксперты. Пыль с загрязненной почвы попадает в легкие человека и на слизистые оболочки. Это может вызвать серьезные заболевания, например пневмонию или конъюнктивит. Кроме того, если выращивать овощи и фрукты в загрязненной почве, то все вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы, могут попасть в организм человека с едой. Это чревато серьезным отравлением.
Ранее «Известия» сообщали о рейтинге регионов с самой грязной водой. Его возглавила Вологодская область. Далее в перечне — Костромская и Курганская области, а также Карачаево-Черкесия. В целом по стране качественной водой в 2017 году был обеспечен 91% населения. По словам экспертов, хорошая питьевая вода — залог здоровья и высокой продолжительности жизни.
Новости тематики
- В Приморском крае оказалась самая грязная земля в России
- Во Владивостоке пройдет большой праздник для дачников
- В Приморье ветеран труда выращивает женьшень на "дальневосточном гектаре"
- Охотугодья в Приморье попали под раздачу
- За смытый урожай жителям Приморья заплатят по 10 тыс. рублей
- Пока в Приморье одни мечтают о дальневосточных наделах, другие бросят здесь тысячи гектаров
- В Приморье стремительно растет число брошенных домов
- В Приморье возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы поселения
- В Приморском крае увеличат производство свинины
- "Дачная амнистия" будет действовать еще один год
Новости раздела
- В Приморском крае оказалась самая грязная земля в России
- Жители Приморья предпочитают "Ночной патруль"
- Во Владивостоке пройдет большой праздник для дачников
- Льготникам Приморья необходимо определиться с пакетом соцуслуг
- Автор лучшего стрит-арта с изображением амурского тигра получит награду
- В Приморье подешевела продуктовая корзина
- В Приморье прибыла первая новая электричка
- Социальную карту "Приморец" презентуют в сентябре
- В Приморье создадут "Ковер дружбы"
- Глава Владивостока предложил внести изменения в статус госнаграды "За спасение погибавших"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"