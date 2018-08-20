В Приморском крае оказалась самая грязная земля в России

Едва ли не половина проб почвы здесь не соответствуют гигиеническим нормативам

В Приморском крае 44% проб почвы не соответствуют гигиеническим нормативам. Такие данные приводит Роспотребнадзор по итогам прошлого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В десятку регионов с самой загрязненной землей также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новгородская область, Республика Северная Осетия. Всего в прошлом году проверку прошли более 300 тыс. образцов почвы по всей России. В среднем по стране ситуация улучшается, зафиксировали специалисты, пишут "Известия".

В докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране (есть в распоряжении «Известий») Роспотребнадзор назвал регионы, где почва меньше всего соответствовала гигиеническим нормативам в прошлом году. Самыми загрязненными оказались пробы из Приморского края — 44% исследованных образцов не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям. Далее идут Новгородская область (33%), Кировская область (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%).

Среди антилидеров оказались также Москва и Санкт-Петербург: в столице почти 13% проб почвы не соответствовали нормам, в городе на Неве — 29%, сказано в докладе.

Всего в течение прошлого года Роспотребнадзор проанализировал более 300 тыс. проб почвы, причем почти половина из них была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. В земле находили такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть, пестициды.

Однако по сравнению с 2012 годом доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, снизилась примерно на 3%, отмечено в докладе Роспотребнадзора.

В 16 регионах превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в отобранных пробах почвы зафиксировано не было. Самыми чистыми в этом плане оказались Севастополь, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея, Дагестан, Марий Эл, Горный Алтай и другие субъекты.

По данным санитарной службы, на уровень загрязнения почвы влияют выбросы промышленных предприятий и коммунальные отходы, увеличение числа автомобилей и предприятий для их обслуживания (АЗС, гаражи, стоянки и так далее), неудовлетворительное состояние канализаций.

В пресс-службе Роспотребнадзора и в администрациях регионов, где состояние почв было признано худшим, не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» и прокомментировать эти данные.

Высокая концентрация тяжелых металлов в почве Приморского края может быть связана с деятельностью местных предприятий, загрязняющих атмосферу, предположил технический директор независимой экологической экспертизы «ТестЭко» Александр Кукса. Степень загрязненности почвы вредными веществами может играть роль индикатора загрязнения воздуха. Со временем тяжелые металлы выпадают на поверхность почвы, а потом вместе с осадками мигрируют в более глубокие слои, уточнил эксперт.

В годовом докладе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю сказано, что «наибольший процент несоответствия гигиеническим нормативам» воздуха регистрируется в районе расположения компаний, «осуществляющих перевалку угля открытым способом». Одна из проблем, влияющая в том числе на загрязнение почв, согласно докладу, — накопление промышленных отходов в первую очередь в горнодобывающей отрасли.

При анализе почвы по санитарно-химическим показателям сравнивается содержание пробы почвы с чистой землей — то есть с другой пробой, которая соответствует гигиеническим нормам и соответствует местному региональному фону, рассказал профессор кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ Серафим Чуков.

Кроме промышленных предприятий, роль в «отравлении» земли может сыграть и человек, отметил эксперт. Известны случаи, когда люди приобретали некачественные удобрения с содержанием тяжелых металлов для своих садовых участков. В результате почва как губка впитывала в себя ядовитые вещества. А вывести их оттуда чаще всего не представляется возможным, уточнил Серафим Чуков.

— По данным некоторых исследований, 1 га чернозема может удержать до нескольких сотен тонн свинца. Такая почва будет уже просто мертвой, — добавил специалист.

Всё это может непосредственно повлиять на здоровье человека, отмечают эксперты. Пыль с загрязненной почвы попадает в легкие человека и на слизистые оболочки. Это может вызвать серьезные заболевания, например пневмонию или конъюнктивит. Кроме того, если выращивать овощи и фрукты в загрязненной почве, то все вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы, могут попасть в организм человека с едой. Это чревато серьезным отравлением.

Ранее «Известия» сообщали о рейтинге регионов с самой грязной водой. Его возглавила Вологодская область. Далее в перечне — Костромская и Курганская области, а также Карачаево-Черкесия. В целом по стране качественной водой в 2017 году был обеспечен 91% населения. По словам экспертов, хорошая питьевая вода — залог здоровья и высокой продолжительности жизни.