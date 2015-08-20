Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Денежные поборы в школах в очередной раз требуют прекратить
Минобрнауки требует прекратить денежные поборы в школах. Принудительный сбор средств с родителей является незаконным и противоречит законодательству РФ, отметил замдиректора департамента госполитики в сфере общего образования. Мало кто сомневается, что дежурные угрозы подготовлены специально к 1 сентября и будут мгновенно забыты… Между тем во Владивостоке и в Приморье, как, впрочем, в тысячах российских городах и сел, поборы процветали и продолжают процветать, пишет деловая газета «Золотой Рог». Известны случаи, когда «матпомощь» школам сдают даже полицейские и прокуроры.
И учителей тут часто трудно винить. Так, мало кто из родителей откажется платить за организацию охраны в школе, а эта статья расходов в бюджетах не предусмотрена. Часто меняются родителями окна, двери, линолеум и пр. Скидываются они и на чистую воду. И прочее…
Зато в некоторых школах края родители многих школьников исправно доплачивают… уборщицам, в обязанности которых, внимание!, официально не входит уборка классов. Именно так. Коридоры - это наше, считает муниципалитет, а классы - ваше. Хотите сами убирайтесь по очереди, а хотите – в пыли задыхайтесь. Родители, естественно, предпочитают платить. Правда, платят не все. В каждом классе находятся принципиальные родители (часто далеко не бедные), которые, как говорится, встают в позу и отказываются платить. Тогда выпавшая сумма делится за менее принципиальных.
Напомним, что во Владивостоке продолжается и практика поборов при зачислении первоклашек в некоторые «элитные» муниципальные школы. Именуются эти сборы "добровольными пожертвованиями" и составляет, по разным данным, от 80 до 100 и даже более тысяч рублей. Для того, чтобы повысить число таких «добровольцев» некоторым школам специально урезают районы, которые они обслуживают. В этом случае число претендентов, которых школа обязана принять в любом случае и безвоздмездно резко сокращается, а на освободившиеся места можно смело брать «платников» из других районов.
Но как выясняется, элитарность той или иной школы часто является лишь хорошо раздутым мифом. Так, одно из таких учебных заведений города в прошедшем учебном году по результатам ЕГЭ умудрилось попасть аж в пятый десяток условного рейтинга, пропустив вперед несколько десятков (!) обычных городских школ.
Как бы то ни было, Минобрнауки направит во все регионы России письма о недопустимости всевозможных денежных поборов в школах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"В преддверии нового учебного года министерство еще раз напоминает школам, что по закону никакие денежные "поборы" с родителей учащихся недопустимы", - отметили в пресс- службе.
Там добавили, что регион обязан выделять средства на все нужды для обеспечения качественного образовательного процесса, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий и других средств обучения. "В России бесплатное и общедоступное общее образование, существует соответствующий механизм бюджетного финансирования школ и принудительно собирать какие-либо средства с родителей недопустимо", - подчеркнули в Минобрнауки.
"Подобный принудительный сбор средств с родителей является незаконным и противоречит законодательству РФ", - сказал ТАСС замдиректора департамента госполитики в сфере общего образования Алексей Благинин.
Он также сообщил, что Минобрнауки рекомендовало актуализировать в регионах работу горячей линии по вопросам недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей учеников. "Если родители сталкиваются с подобными требованиями со стороны школьных администраций, они могут обратиться в муниципальный или региональный орган управления образования. Каждое такое обращение орган обязан рассмотреть и при необходимости провести проверку", - заключил чиновник.
Кадр из телепрограммы "Наша Раша", телеканал ТНТ.
Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Приморское образование будет курировать мать троих детей
- В Приморье ДВФУ впервые примет в магистратуру без традиционных экзаменов
- Во Владивостоке участники смены ВДЦ "Океан" познакомились с "профессиями будущего"
- Фонд "Владмама" участвует в Фестивале образовательных инноваций
- ЕГЭ в Приморье обеспечат техникой и наблюдателями
- Дайте ребенку… шоколадку
- За "школотой" на ЕГЭ присмотрят "комсомольцы"
Новости раздела
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
- Во Владивостоке аквариумы ресторанов заполняют свежим гребешком
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
- Приморье готовится ко Дню Рыбака
- Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"
- Главный вуз Приморья берется за демографию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
А что дет садов это не касается? Мы еще ходить не начали, а взнос будь добр сделай