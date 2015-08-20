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Денежные поборы в школах в очередной раз требуют прекратить

20 Августа 2015, 16:15 | Приморье

Минобрнауки требует прекратить денежные поборы в школах. Принудительный сбор средств с родителей является незаконным и противоречит законодательству РФ, отметил замдиректора департамента госполитики в сфере общего образования. Мало кто сомневается, что дежурные угрозы подготовлены специально к 1 сентября и будут мгновенно забыты… Между тем во Владивостоке и в Приморье, как, впрочем, в тысячах российских городах и сел, поборы процветали и продолжают процветать, пишет деловая газета «Золотой Рог». Известны случаи, когда «матпомощь» школам сдают даже полицейские и прокуроры.

И учителей тут часто трудно винить. Так, мало кто из родителей откажется платить за организацию охраны в школе, а эта статья расходов в бюджетах не предусмотрена. Часто меняются родителями окна, двери, линолеум и пр. Скидываются они и на чистую воду. И прочее…

Зато в некоторых школах края родители многих школьников исправно доплачивают… уборщицам, в обязанности которых, внимание!, официально не входит уборка классов. Именно так. Коридоры - это наше, считает муниципалитет, а классы - ваше. Хотите сами убирайтесь по очереди, а хотите – в пыли задыхайтесь. Родители, естественно, предпочитают платить. Правда, платят не все. В каждом классе находятся принципиальные родители (часто далеко не бедные), которые, как говорится, встают в позу и отказываются платить. Тогда выпавшая сумма делится за менее принципиальных.

Напомним, что во Владивостоке продолжается и практика поборов при зачислении первоклашек в некоторые «элитные» муниципальные школы. Именуются эти сборы "добровольными пожертвованиями" и составляет, по разным данным, от 80 до 100 и даже более тысяч рублей. Для того, чтобы повысить число таких «добровольцев» некоторым школам специально урезают районы, которые они обслуживают. В этом случае число претендентов, которых школа обязана принять в любом случае и безвоздмездно резко сокращается, а на освободившиеся места можно смело брать «платников» из других районов.

Но как выясняется, элитарность той или иной школы часто является лишь хорошо раздутым мифом. Так, одно из таких учебных заведений города в прошедшем учебном году по результатам ЕГЭ умудрилось попасть аж в пятый десяток условного рейтинга, пропустив вперед несколько десятков (!) обычных городских школ.

Как бы то ни было, Минобрнауки направит во все регионы России письма о недопустимости всевозможных денежных поборов в школах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В преддверии нового учебного года министерство еще раз напоминает школам, что по закону никакие денежные "поборы" с родителей учащихся недопустимы", - отметили в пресс- службе.

Там добавили, что регион обязан выделять средства на все нужды для обеспечения качественного образовательного процесса, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий и других средств обучения. "В России бесплатное и общедоступное общее образование, существует соответствующий механизм бюджетного финансирования школ и принудительно собирать какие-либо средства с родителей недопустимо", - подчеркнули в Минобрнауки.

"Подобный принудительный сбор средств с родителей является незаконным и противоречит законодательству РФ", - сказал ТАСС замдиректора департамента госполитики в сфере общего образования Алексей Благинин.

Он также сообщил, что Минобрнауки рекомендовало актуализировать в регионах работу горячей линии по вопросам недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей учеников. "Если родители сталкиваются с подобными требованиями со стороны школьных администраций, они могут обратиться в муниципальный или региональный орган управления образования. Каждое такое обращение орган обязан рассмотреть и при необходимости провести проверку", - заключил чиновник.

Кадр из телепрограммы "Наша Раша", телеканал ТНТ.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: гимназия  школы  дети  поборы 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРјРєРєРє17:01, 21.08.2015#

    А что дет садов это не касается? Мы еще ходить не начали, а взнос будь добр сделай

  • КОТ18:11, 21.08.2015#

    Не гони. . . очереди в дет сады кончились еще весной 2015г!

  • Гость17:18, 21.08.2015#

    Если государство не может??? Ведь сдаем для своих детей!!!

  • КОТ18:12, 21.08.2015#

    Вы сдаете в карман директрисе, завучу, ухгалтеру и классному руководителю и не более!

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