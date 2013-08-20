Владивосток на неделю стал столицей мирового аквабайка

На острове Русском прошел фестиваль спорта и культуры «Лето на Русском - 2013».

Всю прошедшую неделю на острове Русском один за другим проходили интересные события, посмотреть на которые и даже стать участником некоторых из них мог любой желающий. На территории кампуса ДВФУ в рамках празднования 75-летия Приморского края проходил фестиваль спорта и культуры «Лето на Русском - 2013». Грандиозное мероприятие было организовано по инициативе губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

В дни фестиваля было увеличено количество автобусов на остров Русский и открыта бесплатная парковка на территории кампуса. За пять дней здесь побывали около 20 тысяч человек!

Приморье – столица мирового аквабайка!

Кульминацией происходящего стал, конечно же, Чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках. Решение провести чемпионат именно на Русском было принято на Генеральной ассамблее Водно-моторного союза. Организаторы соревнования отметили, что остров - отличное место для подобного мероприятия. Здесь есть все условия, в том числе и для проживания спортсменов.

Мероприятие представляло собой синтез спорта и культуры. Каждый желающий мог насладиться спортивными зрелищами и при этом увидеть настоящие произведения искусства. Организаторы утверждают, что аналогов фестивалю нет в мире. Впервые спорт и культура были объединены в рамках одного мероприятия.

Собравшихся на открытии уникального проекта приветствовала вице-губернатор Приморского края Ирина ВАСИЛЬКОВА:

«В человеческом сердце объединены жажда покорить скорость и остановить время. Приветствуем спортсменов, замечательных скульпторов и художников, и призываю всех зрителей насладиться красотой движения и великолепием мгновения. Мы рады, что остров Русский становится не только самым молодым студенческим островом, но и самым спортивным и креативным».

Владивосток уже во второй раз принимает чемпионат, но в этот раз он гораздо более масштабный. В этом году Владивосток посетили такие титулованные спортсмены, как многократный чемпион мира из Франции Жан Бруно ПАСТОРЕЛЛО, португалец Карлос ТРУТА и Томас ВИНСЕНТ из Гваделупы. Также участие приняли знаменитые приморские спортсмены: Юрий РЯБКО, Алексей ЧЕРНУХА и Денис БЕЛИКОВ. Соревнования отвечали всем мировым требованиям безопасности.

Всего гонка чемпионата состояла из пяти заездов, каждый из которых составлял 200 км. Участие приняли 35 гонщиков, 22 команды из 10 стран мира.

Старт последнему заезду дал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Позже он признался, что и сам любит аквабайк и часто катался в районе острова Попова, но в отличие от участников не на такой большой скорости.

Победителем Чемпионата мира стал фаворит Жан Бруно Пасторелло, второе место занял Алексей Чернуха, который прошел чемпионат без единой поломки и получил за это платиновый перстень с бриллиантами.

Вышли телом и лицом

Впервые в рамках международного чемпионата по аквабайку был проведен конкурс «Мисс Чемпионат мира - 2013». В течение пяти дней 20 представительниц прекрасного пола из России, Латинской Америки и Тайваня соревновались в красоте. Задания для девушек были подготовлены не совсем обычные. Например, все участницы были одеты в единую форму чемпионата мира, но каждая должна была придумать свой отличительный знак и выделиться на фоне соперниц. Также для девушек была организована необычная фотосессия «Четыре стихии». Участниц разделили на 4 группы и сделали фотографии на тему «Вода», «Земля», «Воздух», «Огонь». Все фото были доступны для посетителей фестиваля. Победительницей конкурса стала хореограф ХК «Адмирал» Валерия ПАНИНА. Именно она получила главный приз - поездку в Абу-Даби.

Весьма ярким событием стал международный турнир по панкратиону «Россия - Голландия». Он собрал около пяти тысяч зрителей. Из девяти боев два были суперпоединками, где зрители увидели настоящую борьбу профессионалов. Специальный гость чемпионата - Боб ШРАЙБЕР (Нидерланды). Также в турнире приняли участие представители Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска и Владивостока.

«Сейчас идет год России в Голландии, поэтому мы решили пригласить для участия в чемпионате голландских бойцов. Знаменитый спортсмен Боб Шрайбер привез трех спортсменов своего клуба, которые впервые во Владивостоке. Мы рады, что нам удалось их пригласить», - рассказал Евгений ПОЛИТОВСКИЙ, президент Федерации панкратиона в Приморском крае.

В итоге «Лучший бой» провел Евгений ЗЛИВКО из Благовещенска, а награду «За волю к победе» получил Сергей МАРИНИН из Иркутска.

Для любителей волейбола прошли мастер-классы от представительниц «Приморочки». Высокие и красивые девушки рассказывали всем желающим, как правильно обращаться с мячом. Также прошла презентация баскетбольной команды «Спартак-Приморье» и увлекательная акция «Забей гол вратарю «Луч-Энергии». В турнире по стритболу приняли участие 16 мужских и 8 женских команд, в каждой из которых было по четыре игрока. Все участники отметили высокое качество покрытия на площадке. Для школьников мастер-классы провели игроки БК «Спартак-Приморье».

Многим приморцам уже полюбился такой вид спорта, как гребля на лодках «Дракон». Этим соревнованиям тоже нашлось место на фестивале «Лето но Русском». Во Владивосток съехались любительские команды со всего Приморского края. Участники были разделены по классам: мужской, женский и смешанный. В результате команда «Терминал Астафьева» заняла два призовых места.

Танцуют все!

В культурной части фестиваля была представлена Арт-выставка живописи художников из Кореи, Венгрии, Нидерландов, Бельгии и России - участников международного пленэра-2013.

На набережной работали молодежные площадки по номинациям street-dance, «бит-бокс», «рэп-исполнители» и yo-yo. Для всех желающих прошли мастер-классы по сальсе. Несколько десятков гостей в одном ритме исполняли зажигательные движения. Любители граффити могли посетить граффити-фестиваль на пирсе набережной кампуса ДВФУ. На стендах здесь были изображены картины на морскую тематику. Каждый вечер на стадионе проходили различные концерты для гостей острова с участием лучших творческих коллективов Приморского края.

После завершения фестиваля кампус ДВФУ Владимир Миклушевский оставил открытым для всех желающих. И также глава сообщил, что «Лето на Русском» станет ежегодным праздником.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.