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Жителям Приморья сообщают о долговых обязательствах по телефону

20 Августа 2012, 13:07 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. В Приморском крае продолжает действовать система «Автодозвон», призванная напомнить гражданам об имеющихся у них долговых обязательствах.

Информацию о наличии долга у гражданина сотрудник службы судебных приставов передает оператору связи. Управлением федеральной службы судебных приставов России по Приморскому краю заключен государственный контракт с ОАО «Ростелеком», на основании которого действует система автодозвона должникам.

Схема работы системы «Автодозвон» проста. Оператор связи фиксирует соединение, и абонент слышит сообщение о том, что у него имеется задолженность. В данном случае гражданину необходимо обратиться в структурное подразделение службы судебных приставов по месту своей регистрации за получением полной информации о наличии задолженности.

Как показывает практика, основной причиной несвоевременной оплаты долга является отсутствие у граждан информации о возникших в силу закона обстоятельствах. Благодаря системе «Автодозвон» тысячи жителей Приморья узнали о своих долгах и поспешили их оплатить, так как за неисполнение требований исполнительных документов к гражданам – должникам могут быть применены меры принудительного характера, в том числе ограничение права выезда за пределы РФ, наложение ареста на имущество, меры административного и уголовно-правового воздействия.

Кроме того, обращаем внимание граждан, что с января 2012 года на главной странице официального интернет-сайта Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю действует информационный ресурс «Банк данных исполнительных производств». Данный справочно-информационный сервис позволяет узнать о наличие задолженности и оплатить ее, распечатав квитанцию с заполненными реквизитами с сайта УФССП России по Приморскому краю, либо через платежную систему «QIWI» без комиссии, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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