В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства, на основании прогноза, полученного от Приморского УГМС специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю, информируют:

В связи с обострением фронтальных разделов и активизацией грозовой деятельности во второй половине дня 20 июля и ночью 21 июля в северной половине Приморского края (Дальнереченский, Лесозаводский городские округа, Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Тернейский, Пожарский муниципальные районы) ожидаются сильные дожди (от 15 до 45 мм за 12 часов), локальные очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе ожидается шквалистый ветер до 20 м/с.

На реках края возможны резкие подъёмы уровней воды на 0,3 – 1,0 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъёмы уровня воды на 1,2-1,6 м в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на период действия предупреждения.

В связи с выпадением большого количества осадков возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного полотна;

- подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;

- подтопление отдельных участков дорог, пониженных мест интенсивным ливневым стоком;

подъём уровня воды на малых реках края, с подтоплением подворий, дорог, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках:

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением, ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ;

нарушения в работе системы ЖКХ.

ПАМЯТКА для населения

При угрозе подтопления необходимо:

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

- не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

- перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

- не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

- перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

- проветрите помещения и просушите вещи;

- не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

- не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

- организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И ИМУЩЕСТВО!

Телефон единой службы спасения: 101

В Главном управлении работает телефон доверия 8(243)2399999.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.