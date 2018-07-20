Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей

У поселка Ольга - день рождения. Ему исполняется 160 лет. В 1858 г. в заливе св. Ольги был основан военный пост Ольга. Вся неделя будет праздничной для поселка, сообщает деловая газета «Золотой Рог». 19 июля в РДК в 11 часов прошло театрализованное представление для детей «В гостях у ширанчи – кикиморы болотной».

20 июля прошла детская игровая программа «Начинает сказка сказываться. В субботу 21 июля - день спорта. В 10 часов на школьном стадионе состоятся соревнования по минифутболу, а в спортзале - стритбол, потом соревнования по волейболу. В 11 часов от памятника погибшим героям-землякам в РДК стартует велопробег.

Вечером на центральной площади состоится праздничное шествие, концерт, будут работать выставка декоративно-прикладного искусства, фотовыставка, катание на животных, забавы на батуте. Будут работать лотки выездной торговли. Завершится праздник массовым народным гулянием.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.