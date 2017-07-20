Ипотека в Приморском крае становится доступнее

Корпорация развития жилищного строительства (КЖРС), региональный оператор Агентства ипотечного жилищного кредитования, снижает ставки по ипотечным займам сразу на 0,75-1 пункт.

Как отметили в корпорации, ставки на приобретение квартир в новостройках начинаются от 9,25% годовых, а с учетом возможных выплат в рамках закона «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного кредитования в Приморском крае», эффективная ставка может получиться еще ниже.

«Социальная выплата предоставляется в размере до 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за пользование кредитом, оформленным на приобретение квартиры на первичном рынке на сумму, не превышающую 2,5 миллиона рублей, в течение первых пяти лет действия кредитного договора или договора займа», – сообщили в корпорации.

Специалисты КРЖС смогут посчитать ориентировочный размер социальной выплаты и отразить поступления в предварительном графике платежей, за более подробной информацией граждане смогут обратиться в департаменте труда и социального развития Приморского края.

«Ставки на приобретение готового жилья начинаются от 9,75%, аналогичные ставки действуют и по ипотечному продукту “Целевой кредит под залог имеющейся квартиры”, который будет интересен тем, у кого нет первоначального взноса или его размер недостаточен для оформления ипотеки», – отметили специалисты, уточнив, что в залог может передаваться как квартира в собственности заемщика, так и квартира, находящаяся в собственности близких родственников, при этом сумма займа может достигать 60% от рыночной стоимости закладываемой квартиры, но не более 100% от стоимости приобретаемой квартиры.

Самым популярным продуктом из ипотечной линейки Корпорации развития жилищного строительства является перекредитование действующей ипотеки под ставку от 9,5% годовых.

«Экономия на оплате процентов может достигать колоссальных масштабов, кроме того граждане могут рассчитывать на сокращение размера ежемесячного платежа, а также сокращение срока, а специалисты КРЖС помогут подобрать оптимальный срок исходя из комфортного платежа. Также стоит отметить тот факт, что Корпорация развития жилищного строительства работает с широким перечнем страховых компаний и размер страховки, как правило, оказывается в 2-3 раза ниже, чем в банках», – рассказали специалисты корпорации.

Отметим, более 87 миллионов рублей запланировано в бюджете Приморья на 2017 году на поддержку жителей края, выплачивающих ипотеку. Эту меру социальной поддержки получают семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или для участия в долевом строительстве.

По словам специалистов департамента труда и социального развития Приморья, компенсация на проценты по ипотеке производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков. А также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.

Вице-губернатор края Павел Серебряков считает, что социальная поддержка в таком вопросе, как ипотечное кредитование стимулирует семьи приобретать жилье в новых домах.

«Снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семейному бюджету. Особенно это важно для молодой семьи с детьми. А среди получателей выплат таких абсолютное большинство», – подчеркивает он.

Напомним, Корпорация развития жилищного строительства создана Администрацией Приморского края для развития ипотечного кредитования и повышения финансовой грамотности населения.

За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования приморцы могут обратиться по адресу: Владивосток, улица Станюковича, 3, или заполнив форму на сайте www.кржс.рф.

Время работы: с понедельника по пятницу c 8.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 17.00, телефон: 8 (800) 250-72-10 (звонок по России бесплатный), 8 (423) 260-72-09.

Отметим, развитие ипотечного кредитования и арендного жилья – одно из 11 приоритетных направлений, определенных Советом при Президенте РФ Владимире Путине по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток