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В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Ближайшей ночью ожидаются ливневые дожди с количество осадков 15-40 мм за 12 часов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В связи с активизацией фронтальных разделов, интенсивной грозовой деятельностью над территорией Приморского края вечером 20 июля, ночью и в первой половине дня 21 июля во Владивостоке и в крае ожидаются ливневые дожди с грозами, местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. При грозе шквалистое усиление ветра до 24 м/с.
На реках края ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды на 30–120 см, на отдельных участках рек южных и западных районов с возможным выходом воды из берегов, подтоплением пониженных участков местности.
Иван КРЫШАН
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