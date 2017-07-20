В воскресенье Приморье накроют сразу два циклона

Однако синоптики предполагают два варианта интенсивности дождей

В субботу, 22 июля, над краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. Ожидается без осадков. При отсутствии облаков увеличится ночное выхолаживание. Фон ночных температур понизится на 3–5 градусов и составит +7…+16 °C, на побережье воздух прогреется до +19 °C. А дневные температуры останутся на высоком уровне, +25…+33 °C, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Во Владивостоке в субботу переменная облачность, без осадков. Температура ночью воздуха +17…+19 °C, днем +26…+29 °C.

В воскресенье, 23 июля, синоптическая ситуация в регионе снова изменится. На погоду Приморского края будут оказывать влияние сразу два циклона. Один смещается по Хабаровскому краю. Его атмосферные фронты вызовут дожди на севере Приморья. Другой циклон пройдет над акваторией Японского моря и вызовет дожди в южной половине края.

Интенсивность дождей здесь будет зависеть от того, насколько близко к Приморскому краю подойдет южный циклон: если вихрь пройдет вблизи побережья Приморья, то он вызовет сильные дожди. А если циклон пройдет по центральной части моря, то интенсивность дождей будет меньше, а температурный фон немного понизится.

Иван КРЫШАН