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Почти 65 тысяч жителей Приморского края получают региональную доплату к пенсии

20 Июля 2017, 10:44 | Приморье

На эту меру социальной поддержки пенсионеров с низким доходом в течение полугода израсходован 921 миллион рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета. Это может быть дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг и, непосредственно, пенсия.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, региональная доплата полагается не только пожилым людям.

«В списках получателей – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии», – комментирует глава ведомства.

Она отмечает, что все меры социальной поддержки приморцы получают своевременно и в полном объеме. В частности, на региональную доплату к пенсии в начале 2017 года предусмотрели 1,5 миллиардов рублей: 960,2 миллиона рублей из них предоставляет федеральный бюджет, остальные – средства регионального.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: доход  доплата  бюджет  приморский край  пенсия 



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