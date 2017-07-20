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Законно ли в Приморском крае взымают плату при въезде на пляж?

20 Июля 2017, 10:25 | Приморье

Что нужно знать отдыхающим, с которых при въезде на пляж берут плату, рассказали специалисты.

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, сотрудники полиции регулярно проводит рейды по проверке законности взимания платы с граждан за проезд к прибрежным зонам отдыха.

«Только в ходе одного рейда на острове Русский составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Шесть человек привлечены к ответственности по статье “Самоуправство” за самовольное установление шлагбаумов и перекрытие проезда к прибрежной полосе, четыре – за самовольное занятие земельного участка», – отметили в ведомстве.

 В УМВД России по Приморскому краю пояснили, в каких случаях арендатор пляжа может установить плату с автомобилистов, заезжающих на территорию зоны отдыха:

– если здесь имеется охраняемая парковка;

– если на пляже установлены контейнеры для сбора мусора, биотуалеты, кабинки для переодевания;

– обязательно должна быть спасательная вышка, спасательные круги и жилеты;

– место для купания должно быть огорожено буйками;

 – специальное помещение для оказания первой медицинской помощи арендатор должен укомплектовать необходимыми инструментами и препаратами.

Кроме этого, арендатор обязан при первом требовании гражданина предоставить документы, подтверждающие законность владения земельным участком, – договор аренды, свидетельство о регистрации права собственности и т.д.

Также в легкодоступном месте для посетителей должен быть оформлен уголок потребителя со стендом, на котором размещаются разрешительные документы на осуществление предпринимательской деятельности, прейскурант цен и другие документы.

При получении денежных средств арендатор обязан выдать документ, подтверждающий оплату, – чек или квитанцию.

В то же время предприниматели могут размещать на пляже торговые объекты, оказывать услуги по прокату инвентаря, организации развлечений.

Специалисты обращают внимание, что несоблюдение условий свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет административную ответственность:

– для граждан до пяти тысяч рублей;

– для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей;

– для юридических лиц – до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Деятельность индивидуального предпринимателя также может быть приостановлена на такой же срок.

В ведомстве отметили, что при возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа, гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефону 02(для мобильных 102).

На сегодняшний день специальной межведомственной комиссией освидетельствовано и допущено к работе 63 пляжа в 11 муниципалитетах Приморья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Все эти пляжи соответствуют нормам безопасности», – подчеркнули специалисты.

В краевом департаменте по туризму отметили, что всего в этом году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. По мнению специалистов, в этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: остров русский  приморский край  плата  шамора  владивосток  отдых  пляж 



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