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Законно ли в Приморском крае взымают плату при въезде на пляж?
Что нужно знать отдыхающим, с которых при въезде на пляж берут плату, рассказали специалисты.
Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, сотрудники полиции регулярно проводит рейды по проверке законности взимания платы с граждан за проезд к прибрежным зонам отдыха.
«Только в ходе одного рейда на острове Русский составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Шесть человек привлечены к ответственности по статье “Самоуправство” за самовольное установление шлагбаумов и перекрытие проезда к прибрежной полосе, четыре – за самовольное занятие земельного участка», – отметили в ведомстве.
В УМВД России по Приморскому краю пояснили, в каких случаях арендатор пляжа может установить плату с автомобилистов, заезжающих на территорию зоны отдыха:
– если здесь имеется охраняемая парковка;
– если на пляже установлены контейнеры для сбора мусора, биотуалеты, кабинки для переодевания;
– обязательно должна быть спасательная вышка, спасательные круги и жилеты;
– место для купания должно быть огорожено буйками;
– специальное помещение для оказания первой медицинской помощи арендатор должен укомплектовать необходимыми инструментами и препаратами.
Кроме этого, арендатор обязан при первом требовании гражданина предоставить документы, подтверждающие законность владения земельным участком, – договор аренды, свидетельство о регистрации права собственности и т.д.
Также в легкодоступном месте для посетителей должен быть оформлен уголок потребителя со стендом, на котором размещаются разрешительные документы на осуществление предпринимательской деятельности, прейскурант цен и другие документы.
При получении денежных средств арендатор обязан выдать документ, подтверждающий оплату, – чек или квитанцию.
В то же время предприниматели могут размещать на пляже торговые объекты, оказывать услуги по прокату инвентаря, организации развлечений.
Специалисты обращают внимание, что несоблюдение условий свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет административную ответственность:
– для граждан до пяти тысяч рублей;
– для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей;
– для юридических лиц – до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Деятельность индивидуального предпринимателя также может быть приостановлена на такой же срок.
В ведомстве отметили, что при возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа, гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефону 02(для мобильных 102).
На сегодняшний день специальной межведомственной комиссией освидетельствовано и допущено к работе 63 пляжа в 11 муниципалитетах Приморья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Все эти пляжи соответствуют нормам безопасности», – подчеркнули специалисты.
В краевом департаменте по туризму отметили, что всего в этом году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. По мнению специалистов, в этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть.
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