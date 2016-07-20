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Молодые семьи поддержат выплатами на покупку жилья
Первые в этом году 39 молодых семей Владивостока стали обладателями свидетельств, дающих право получить социальную выплату на покупку жилья. А всего в 2016-м 123 семьи стали участниками муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Заместитель главы города Сергей ЧЕРКАСОВ в торжественной обстановке вручил будущим новоселам сертификаты и выразил уверенность в том, что в скором времени они станут обладателями достойного собственного жилья.
«Администрация города нашла возможность изыскать средства для реализации программы, чтобы вам была оказана материальная помощь, - сказал вице-мэр. - Выплаты составят от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Хочется надеяться, что все вы останетесь жить во Владивостоке. Желаю вашим семьям тепла, мира и любви».
Имея на руках свидетельства, молодые семьи получат выплаты, которые составят от 30% до 35% от стоимости жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства. Отметим, стоимость рассчитывается исходя из норматива стоимости квадратного метра, установленного Министерством строительства (сегодня этот норматив в Приморье установлен в размере 47 407 руб. за квадратный метр). Зависит выплата и от количества членов семьи. К слову, программа реализуется на условиях софинансирования из средств городского, краевого и федерального бюджетов.
Планируется, что в 2017 году свидетельства на получение социальной выплаты смогут получить не менее 100 молодых семей Владивостока.
Напомним, программа поддержки молодых семей в вопросе приобретения жилья действует во Владивостоке с 2009 года. За эти годы обладателями сертификатов на получение субсидий стали уже 464 семьи.
Светлана СМИРНОВА.
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это те семьи, которые в прошлом году не успели получить?