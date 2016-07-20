Муниципалы просят вернуть отобранное

Ситуация, когда руководители городов и районов приезжают просить у края денег в Законодательное Собрание, стала для Приморья нормой, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Решить эту проблему хотя бы отчасти предложили депутаты думы Шкотовского района. Муниципалы считают, что объем финансовой помощи должен зависеть от количества бюджетных учреждений на территории, а также от количества введенных в эксплуатацию объектов. В «Белом доме», напротив, считают, что логичнее рассчитывать объем дотаций исходя из количества потребителей услуг, как это делается сейчас.

По словам председателя думы Шкотовского района Юрия НЕЧИПУРЕНКО, за период с 2014 года муниципалитет принял от Минобороны и впоследствии отремонтировал здание детского сада, построил два новых дошкольных учреждения, спорткомплекс и многофункциональный центр. Это привело к появлению дополнительных расходных обязательств и усилению нагрузки на местный бюджет, при том что сборы по доходам в Шкотовском районе остаются стабильными. Хотя в 2010 году в районе оставалось 47,5% собираемых налогов, а в 2015 году в местную казну ушло всего 36% общего объема платежей.

- Мы предлагаем изменить методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, введя дополнительный поправочный коэффициент на ввод в эксплуатацию новых объектов, - объяснил Нечипуренко суть предложения своих коллег на недавнем заседании комитета ЗС ПК по бюджету. В противном случае районный бюджет может не справиться с нагрузкой: уже сейчас задолженность перед работниками муниципальных учреждений и внебюджетными фондами составляет 18 млн руб., а перед поставщиками услуг - 50 млн руб.

Впрочем, такой подход вполне ожидаемо не нашел поддержки со стороны финансового департамента администрации Приморья. По мнению замруководителя департамента Натальи СНИТКО, существующий сейчас порядок расчета субсидий более логичен: объем финансовой помощи рассчитывается исходя из количества потребителей бюджетной услуги (в данном случае - детей в детских садах), а не по количеству бюджетных учреждений. В противном случае придется снижать объем субсидий районам, где детсады реорганизовали или укрупнили, хотя число обучающихся осталось прежним. Кроме того, Снитко обратила внимание на то, что в Шкотовском районе доля административного персонала в образовательных учреждениях выше, чем в других муниципалитетах.

- Шкотовский район в строительство детских садов собственных средств практически не вкладывал. Краевое софинансирование шло в том числе за счет заемных средств, проценты по которым платил край, - добавила представитель департамента. - В нашей формуле все очень просто: если количество детей в Шкотовском районе будет расти, то увеличится и объем субсидий.

- Рациональное зерно в предложениях Шкотовского района есть, - считает депутат Александр БЕХТЕР, представляющий в ЗС ПК высоко дотационный Спасск-Дальний. - Ведь число детей не вырастает, если не создать для этого условия.

По предложению руководителя Контрольно-счетной палаты Приморского края Дмитрия ВИНОГРАДОВА, вопрос о расчете межбюджетных трансфертов рассмотрит Совет глав муниципальных образований Приморья. Однако ставить точку в дискуссии, по словам председателя профильного комитета Галуста АХОЯНА, придется уже новому созыву краевого парламента: нынешний провел свое последнее заседание 13 июля.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.