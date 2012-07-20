Приморский край подвержен природным опасностям

Кубанская трагедия потрясла страну. Жители всей России скорбят по погибшим в результате наводнения. Но возможно ли повторение кубанского сценария в Приморье? Этот вопрос обсудили в ходе пресс-конференции представители МЧС, Примгидромета, ГО и ЧС администрации края, а также Ростехнадзора.

Что такое наводнение, жители Владивостока знают не понаслышке. В августе 2001 года на юг Приморья обрушился циклон, пришедший с Жёлтого моря. За несколько часов выпало 200 миллиметров осадков. Вода на улицах Владивостока поднялась до одного метра, а пригород и вовсе оказался затопленным. Аварийный сброс воды произошёл на Седанкинском и Богатинском водохранилищах. В результате стихийного бедствия погибли 6 человек.

80% территории Приморского края потенциально подвержены наводнению. Однако синоптики успокаивают: тайфунов в этом году не обещают, но расслабляться не стоит. Обычно Примгидромет за три дня оповещает население о надвигающейся стихии.

«Зимой в этом году снега было мало, температура не имела резких повышений, поэтому водохранилища края заполнены на 75%. Воды и так недостаточно, потому в случае наводнения сбросов быть не может», - рассказывает Валентин БАСАРГИН, начальник отдела по ГО и ЧС администрации Приморского края.

Для Приморского края более характерна угроза цунами.

«За последние 50 лет было три цунами в крае. Последнее - от землетрясения вблизи Фукусимы. Самая высокая волна - 4,5 метра – зафиксирована в районе бухты Тихой», - сказал начальник Примгидромета Борис КУБАЙ.

Приморские эмчеэсники признались в том, что «Владивосток не на 100% покрыт сетью динамиков оповещения при ЧС, а в районах динамиков мало». Они больше уповают на машины, оборудованные громкоговорителями. Считается, что, услышав сигнал громкоговорителя, человек вкоючит радио и телевизор, где ему объяснят, что же произошло и что ему делать.

Алена НОВЧЕНКОВА, "Золотой Рог".