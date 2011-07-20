Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Находке на услугах ЖКХ экономят "всем подъездом"
С жителями Находки ведут разъяснительную работу в том, что не стоит затягивать с установкой приборов учета потребления коммунальных услуг. Практика показывает, что счетчики воды, тепла и электроэнергии позволяют значительно экономить семейный бюджет.
Согласно статье 13 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», собственники жилых помещений в многоквартирных домах обязаны установить приборы учета и в 2012 году перейти на оплату по фактическому расходу. Это значит, что платить за все ресурсы нужно будет не по нормативам, а по реальному потреблению.
По словам начальника управления ЖКХ администрации Находки Евгения ЛУНКИНА, на сегодня общедомовые приборы учета электроэнергии установлены в 99% жилого фонда городского округа. Индивидуальные счетчики заменены в 55% квартир.
Приборы учета тепла в наличии лишь в 14% многоквартирных домов. Что касается поквартирного учета тепловой энергии, то он в домах старой постройки (таковых в Находке большинство) с вертикальной системой разводки невозможен. В качестве альтернативы на каждый радиатор можно ставить счетчик тепла, но и эта система работает в связке с общедомовым прибором учета. Как правило, в доме устанавливают один-два тепловых узла, в зависимости от количества квартир. Общедомовыми водомерами обеспечена половина жилфонда, индивидуальный учет воды ведется в 69% квартир.
По закону установку приборов учета оплачивают потребители, то есть сами собственники. Они же решают, кому доверить выполнение данной работы. Прежде всего, жильцам, необходимо определиться с выбором организации, которая будет осуществлять установку приборов и которая имеет для этого все необходимые разрешения. Затем следует заключить договор, в нем четко прописать все требования сторон и условия выполнения работ. Действовать при этом необходимо через свою управляющую компанию или ТСЖ.
Как подчеркнул Евгений ЛУНКИН, переход на фактическую оплату – реальная возможность экономить «всем подъездом». Вовсе не обязательно ждать 2012 года, когда установка счетчиков станет обязательной. Тот, кто задумается об энергосбережении раньше, быстрее получит счета с более низкими суммами.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"