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В Находке на услугах ЖКХ экономят "всем подъездом"

20 Июля 2011, 14:50 | Приморье

С жителями Находки ведут разъяснительную работу в том, что не стоит затягивать с установкой приборов учета потребления коммунальных услуг. Практика показывает, что счетчики воды, тепла и электроэнергии позволяют значительно экономить семейный бюджет.

Согласно статье 13 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», собственники жилых помещений в многоквартирных домах обязаны установить приборы учета и в 2012 году перейти на оплату по фактическому расходу. Это значит, что платить за все ресурсы нужно будет не по нормативам, а по реальному потреблению.

По словам начальника управления ЖКХ администрации Находки Евгения ЛУНКИНА, на сегодня общедомовые приборы учета электроэнергии установлены в 99% жилого фонда городского округа. Индивидуальные счетчики заменены в 55% квартир.

Приборы учета тепла в наличии лишь в 14% многоквартирных домов. Что касается поквартирного учета тепловой энергии, то он в домах старой постройки (таковых в Находке большинство) с вертикальной системой разводки невозможен. В качестве альтернативы на каждый радиатор можно ставить счетчик тепла, но и эта система работает в связке с общедомовым прибором учета. Как правило, в доме устанавливают один-два тепловых узла, в зависимости от количества квартир. Общедомовыми водомерами обеспечена половина жилфонда, индивидуальный учет воды ведется в 69% квартир.

По закону установку приборов учета оплачивают потребители, то есть сами собственники. Они же решают, кому доверить выполнение данной работы. Прежде всего, жильцам, необходимо определиться с выбором организации, которая будет осуществлять установку приборов и которая имеет для этого все необходимые разрешения. Затем следует заключить договор, в нем четко прописать все требования сторон и условия выполнения работ. Действовать при этом необходимо через свою управляющую компанию или ТСЖ.

Как подчеркнул Евгений ЛУНКИН, переход на фактическую оплату – реальная возможность экономить «всем подъездом». Вовсе не обязательно ждать 2012 года, когда установка счетчиков станет обязательной. Тот, кто задумается об энергосбережении раньше, быстрее получит счета с более низкими суммами.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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