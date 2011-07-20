В Приморье назначен начальник полиции

Полковник Олег Долгий Приказом МВД России от 15 июля 2011 года назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю – начальника полиции.

Сегодня начальник Управления МВД России по Приморскому краю Андрей Николаев представил своего заместителя, начальника полиции Олега Долгого, руководящему составу Управления МВД России по Приморскому краю.

Отныне у руководителя краевого Управления МВД три заместителя. Полковник полиции Олег Долгий, полковник юстиции Александр Пилипенко и полковник внутренней службы Сергей Наумов прошли процедуру переаттестации. Каждую кандидатуру тщательно рассматривала Центральная аттестационная комиссия МВД России. Нареканий к заместителям генерал-майора полиции Андрея Николаева у членов специальной комиссии не возникло. Высокий профессиональный уровень каждого по достоинству оценен руководством Министерства внутренних дел России.