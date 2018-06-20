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Новую площадь получат жители Артема в этом году
И 14 дворовых территорий будет благоустроено средствами, как управления, так и горожан
18 марта на рейтинговое голосование за объекты по программе «Формирование комфортной городской среды» были вынесены 4 общественные территории г. Артема. Это площадь перед Дворцом культуры угольщиков (часть центральной, и правая сторона придворцовой площади), территория в районе мемориала «Вечный огонь», территория пл. Ленина (центральная часть и территория между ул. Фрунзе и ул. Кирова) и территория, прилегающая к ЗАГСу. Участие в голосовании приняло 4593 человека, победителем стала территория площади перед Дворцом культуры угольщиков, за нее было отдано 2173 голоса, сообщает корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».
В этом году в Артеме благоустроят и 14 придомовых территорий, в начале года было подано 94 заявки.
«Согласно новых условий государственной Программы Приморского края в 2018 году собственники помещений в многоквартирных домах должны принимать финансовое участие в благоустройстве своих дворовых территорий, процент софинансирования составит 5% от общей стоимости работ», — рассказали в администрации Артемовского ГО деловой газете «Золотой Рог».
Постановлением администрации Приморского края Артемовскому городскому округу в 2018 году распределено 33,4 млн. руб. средств федерального и краевого бюджетов. В целях софинансирования программных мероприятий в бюджете Артемовского городского округа предусмотрены 3,8 млн. руб., а также планируются средства собственников помещений в МКД в размере 1,1 млн. руб. По предварительным расчетам общая стоимость всех запланированных мероприятий составит 38,3 млн. руб. Из них 13.1 млн. руб. на благоустройство общественной территории (оставшейся части площади около ДКУ) и 25,2 млн. руб. на благоустройство 14 дворовых территорий.
«В настоящее время сметы проходят экспертизу, и поэтому точная стоимость работ будет уточняться по итогам экспертного заключения», — сообщают в администрации.
В прошлом году во время реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Артемовского ГО стоимость работ по благоустройству составила: 36,25 млн. руб. Из них 4,0 млн. руб. — средства местного бюджета. По данным администрации округа за год было выполнено:
— благоустройство 18 дворовых территорий МКД на общую сумму: 26,23 млн. руб., из них средства местного бюджета: 3,14 млн. руб.;
— благоустройство части общественной территории (левая сторона и часть центральной площади перед ДКУ) на общую сумму: 8,26 млн. руб. млн. руб., из них средства местного бюджета: 0,77 млн. руб.;
— благоустройство парка (парк культуры и отдыха Артемовского городского округа (взрослый парк)). Виды работ: на объекте аллея влюблённых были заменены столбы освещения, на объекте площадки для проведения культурно-массовых мероприятий было установлено освещение на общую сумму: 1,76 млн. руб., из них средства местного бюджета: 72 тыс. руб.
«В настоящее время все территории, где были выполнены работы по благоустройству, находятся в отличном состоянии и там регулярно проводят время жители Артемовского городского округа. Во время ведения ремонтных работ специалисты управления совместно с главой Артемовского городского округа посещали ремонтируемые объекты и следили за ходом выполнения работ. В администрацию поступило порядка 5 обращений с благодарностью о проведенном благоустройстве дворовых территорий МКД, а на частично отремонтированной площади перед ДКУ, на аллее влюбленных и на развлекательной площадке трижды проходили культурно-массовые мероприятия, а также общественная акция «Выходи гулять!». Все остались довольны выполненным ремонтом», — поделились в администрации Артемовского городского округа с деловой газетой «Золотой Рог».
Полина ЛАПИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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