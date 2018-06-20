Бонусы и сервисы в дорогу

Карты для путешественников зачастую только кажутся очень выгодными

К лету одни банки обновляют условия действующих туристических карт, другие предлагают новые. В основе такого продукта лежит обычная дебетовая или кредитная карта со стандартным для банка кредитным лимитом 300 тыс. – 1,5 млн рублей в зависимости от категории карты, кредитной ставкой 20-30% годовых и, как правило, грейс-периодом в 50-60 дней. Но карты для туристов отличаются от обычных специальными бонусами и полезными в поездке услугами.

Как пишут «Ведомости», в этом году новые туристические карты появились, в частности, у «Русского стандарта» (кредитная Travel Platinum и Travel Black), Альфа-банка (кредитная и дебетовая AlfaTravel), банка «Санкт-Петербург» (дебетовые Travel и Travel Premium). Премиальную версию карты путешественника выпустил «Тинькофф банк» – кредитку All Airlines Black Edition. А Совкомбанк с июля запустит беспроцентную рассрочку по карте «Халва» на товары по всему миру, пообещал главный управляющий директор банка Андрей СПИВАКОВ.

В течение полутора месяцев (до 14 мая) туристическую кредитку тестировал и один из крупнейших банков страны. По словам его представителя, оборот по картам для путешествий оказался на 20% выше по сравнению с картами аналогичного уровня без специального предложения. Банк продолжает наблюдение за портфелем этих карт, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе продукта, сообщила его пресс-служба.

Банкиры утверждают, что туристические карты пользуются спросом. К примеру, каждая третья выпускаемая сейчас Бинбанком премиальная карта – это туристическая карта, подключенная к программе лояльности аэропорта «Шереметьево» SVO Club, сообщил директор департамента развития блока банковских карт Бинбанка Игорь ГАЙДАРЖИ.

Клиентов все больше интересуют универсальные карты для туристов, рассказывают директор по розничному бизнесу банка «Восточный» Алексей КРЕЙТОР и директор департамента продуктов и банковских технологий «Росгосстрах банка» Олег ГАЛЕЕВ. «Они позволяют накапливать и тратить бонусные баллы и мили не только летая любыми авиакомпаниями, но и пользуясь другими услугами – например, бронированием отелей или арендой автомобиля», – отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий БОЧЕРОВ.

Разрабатывая новые карты, банки ориентируются прежде всего на обеспеченных клиентов, признают банкиры. «Они, как правило, совершают больше транзакций на более крупные суммы, в том числе за пределами России», – объясняет вице-президент «Тинькофф банка» Данил АНИСИМОВ. Получив карту путешествий, клиенты в дальнейшем начнут пользоваться и другими услугами банка, надеется он.

Важные советы

Никогда не надейтесь, что все ваши расходы за границей вы сможете оплатить банковской картой. Помните кризис в Греции? Банки в стране не работали с банковскими картами. Для расчетов необходима была только наличность.

Перед отъездом в новую страну уточните в своем банке, не нужно ли предпринять какие-либо действия, чтобы вашу банковскую карту там не заблокировали. Вдруг эта страна находится в списке ненадежных для банка. Вам необходима хотя бы одна карта со средствами банка, то есть кредитка-кредитная карта. Вторую карту желательно иметь другой системы. То есть, одна — Master Card, а вторая - Visa.

Но не разумно (не экономно) иметь много карт, за которые нужно платить годовую комиссию. Самое оптимальное, когда вы заказываете одну карту, а вторую (а может и третью, и четвертую) вам предлагают в «нагрузку» бесплатно. Только внимательно читайте условия в договоре по карте - часто бесплатно можно пользоваться картой только первый год, а за последующие нужно платить. Также необходимо при выборе банка учитывать, если вам необходима именно кредитная карта, на какую сумму кредитных средств (одобренного кредитного лимита) Вы можете рассчитывать.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.