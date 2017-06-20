Июнь - самое время встречать Новый год

В начале лета многие коренные народы Дальнего Востока отмечают национальные праздники

На территории России проживают более 180 народов. Их богатая культура становится драйвером развития этнографического туризма, который вызывает у путешественников со всего мира большой интерес. Знакомство с территорией через национальную самобытность коренных народов становится все более популярным.















По мнению экспертов, особенности культурного пространства коренных народов Приморского края способны создать сильный туристический магнит как для иностранцев, так для туристов со всей России. Коренное население Приморского края представлено удэгейцами, нанайцами, орочами и тазами. Во многом именно самобытный уклад жизни этих народов, их вера, шаманские обряды и ритуалы формируют перспективы этнотуризма региона. «Жизнь коренных народов может стать туристической особенностью Приморского края. Активное продвижение традиционных праздников, обустройство священных мест, выделение историко-культурных объектов помогут повысить узнаваемость региона и привлечь поток туристов», - считает Алексей КУДРЯВЦЕВ, директор-организатор рабочей группы по созданию национального парка «Бикин».

В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы национальные парки Приморья развивают туристическое направление, основанное на культурных особенностях коренных жителей. Так, из традиционных празднований Нового года парки делают туристические шоу. В рамках таких мероприятий проходят выставка традиционных жилищ и предметов быта, а также дегустация национальных блюд. Другой туристической зацепкой становятся ритуальные предметы ручной работы, реализующиеся как сувениры. Все ритуальные атрибуты могут стать не только памятным, но и магическим подарком, призванным приносить удачу, лечить болезни и защищать от злых сил.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Ивана КРЫШАНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток