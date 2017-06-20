Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье установили новые информационные указатели для туристов
Как сообщили в Туристско-информационном центре Приморского края, новые ориентационные знаки для туристов установили в центре Владивостока.
«Специализированный указатель, обозначающий остановку туристских автобусов, теперь можно увидеть в районе центральной площади напротив кинотеатра “Уссури”. Еще раньше три группы указателей, информирующих о направлении расположения Туристско-информационного центра, Приморского океанариума, Приморской сцены Мариинского театра, Владивостокского цирка, подводной лодки “С-56” и других достопримечательностей появились в районе центральной площади, отеля Хендэ и поворота на Золотой мост со стороны улицы Суханова», – рассказали в ведомстве.
До конца лета, по словам специалистов, Владивосток «обзаведется» еще почти тремя десятками знаков, которые помогут путешественникам выбрать верный маршрут в направлении мемориального дома-музея Арсеньева, музея «Владивостокская крепость», Спортивной Набережной, Театра молодежи, Приморской филармонии, Корабельной Набережной, Набережной Цесаревича, фуникулера, Пушкинского театра, дома-музея Суханова и других.
Кроме того, русско-английские указатели появятся и в других популярных у туристов районах Приморья. Пять знаков будут информировать гостей региона о расположении достопримечательностей в Хасанском районе, еще пять – в Пограничном, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Установка знаков туристской навигации по краю – это часть большой работы, направленной на создание комфортных условий пребывания как российских, так и иностранных гостей в нашем регионе. Ведь одна из главных составляющих хорошего отдыха – благоприятная информационная среда. Важно, чтобы туристы, находясь во Владивостоке и других территориях, могли ориентироваться в любой части города и без труда находить самые интересные и красивые места турпоказа», – подчеркнул директор краевого департамента туризма Константин Шестаков.
Отметим, в прошлом году в центральной части Владивостока были установлены первые 12 навигационных указателей для туристов. Их можно увидеть в районе железнодорожного и морского вокзалов, на Алеутской и Светланской, на Корабельной и Спортивной набережных Владивостока, около видовой на сопке «Орлиное гнездо», на острове Русский и возле объектов Владивостокской крепости – Ворошиловской батареи и музея «Владивостокская крепость».
Всего, по информации туристско-информационного центра Приморья, в крае планируется установить более 90 знаков туристической навигации в 11 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба администрации Примосркого края.
Новости тематики
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Во Владивостоке начали практиковать "интеллектуальный массаж"
- Путеводитель, погода и русские красавицы – топ запросов о Владивостоке в китайском Интернете
- Приморцы рассказали, чего им не хватает для счастья
- Приморцев зазывают в Северную Корею
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- На PITE Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке
- В Приморье будет представлен бренд "Восточное кольцо России"
Новости раздела
- Команда из Владивостока примет участие в Межрегиональной спартакиаде по бочча
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- Пилюля для царя
- Впервые в истории воздухоплавания состоялся перелет на воздушном шаре с острова Русский на материк
- Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
- В Приморье готовятся выдавать льготную ипотеку
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев