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В Приморье установили новые информационные указатели для туристов

20 Июня 2017, 13:07 | Приморье

Как сообщили в Туристско-информационном центре Приморского края, новые ориентационные знаки для туристов установили в центре Владивостока.

«Специализированный указатель, обозначающий остановку туристских автобусов, теперь можно увидеть в районе центральной площади напротив кинотеатра “Уссури”. Еще раньше три группы указателей, информирующих о направлении расположения Туристско-информационного центра, Приморского океанариума, Приморской сцены Мариинского театра, Владивостокского цирка, подводной лодки “С-56” и других достопримечательностей появились в районе центральной площади, отеля Хендэ и поворота на Золотой мост со стороны улицы Суханова», – рассказали в ведомстве.

До конца лета, по словам специалистов, Владивосток «обзаведется» еще почти тремя десятками знаков, которые помогут путешественникам выбрать верный маршрут в направлении мемориального дома-музея Арсеньева, музея «Владивостокская крепость», Спортивной Набережной, Театра молодежи, Приморской филармонии, Корабельной Набережной, Набережной Цесаревича, фуникулера, Пушкинского театра, дома-музея Суханова и других.

Кроме того, русско-английские указатели появятся и в других популярных у туристов районах Приморья. Пять знаков будут информировать гостей региона о расположении достопримечательностей в Хасанском районе, еще пять – в Пограничном, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Установка знаков туристской навигации по краю – это часть большой работы, направленной на создание комфортных условий пребывания как российских, так и иностранных гостей в нашем регионе. Ведь одна из главных составляющих хорошего отдыха – благоприятная информационная среда. Важно, чтобы туристы, находясь во Владивостоке и других территориях, могли ориентироваться в любой части города и без труда находить самые интересные и красивые места турпоказа», – подчеркнул директор краевого департамента туризма Константин Шестаков.

Отметим, в прошлом году в центральной части Владивостока были установлены первые 12 навигационных указателей для туристов. Их можно увидеть в районе железнодорожного и морского вокзалов, на Алеутской и Светланской, на Корабельной и Спортивной набережных Владивостока, около видовой на сопке «Орлиное гнездо», на острове Русский и возле объектов Владивостокской крепости – Ворошиловской батареи и музея «Владивостокская крепость».

Всего, по информации туристско-информационного центра Приморья, в крае планируется установить более 90 знаков туристической навигации в 11 муниципалитетах.

 

Фото: пресс-служба администрации Примосркого края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: знак  турист  дорога  маршрут  владивосток  приморский край  указатели 



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