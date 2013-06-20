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Население Приморского края убывает впятеро быстрее, чем Хабаровского
Глава Департамента демографической политики и социальной защиты Минтруда РФ Елена СТРАХОВА сообщила на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной вопросам демографического развития страны, что Минтруд разработал и представил на официальном сайте Демографический атлас России.
«Он позволяет в постоянном режиме отследить динамику основных демографических показателей, среди которых – рождаемость, смертность, естественный прирост населения, а также сравнить свои позиции с другими регионами», - пояснила Елена Страхова.
Как следует из данных карты, подготовленных Росстатом, Приморский край по-прежнему продолжает убывать: на январь - апрель 2013 г. естественная убыль составила -1133 человека (-1,8 на 100 чел.). В 2012 г. она составляла -1461 чел. Меж тем ближайший сосед Приморья - Хабаровский край - убывает почти впятеро меньшими темпами: -230 чел. (-0,5 на 100 чел.). Даже то обстоятельство, что в Приморье родилось за январь-апрель 2013 г. почти на 2 тыс. детей больше, не может нивелировать цифры смертности: приморцев умерло почти на 3 тысячи больше, чем хабаровчан.
Единственным регионом, где отмечается значительный естественный прирост по сравнению с другими краями областями Дальнего Востока, стала Республика Саха (Якутия) - 2513 чел. Кроме того, плюсовая динамика наблюдается на Камчатке (70), в Магаданской области (21 против -61 в прошлом году) и на Чукотке (17 против 23 в 2012 г.) . При этом если Камчатка сохранила свои позиции за отчетный период (70 против 70), а Магадан, как видим, позиции улучшает, то Чукотка показатели прироста населения по сравнению с предыдущим годом снижает.
В целом по стране самый многочисленный прирост зарегистрирован в Чеченской Республике (8467 чел.), самая серьезная демографическая убыль - в Тульской губернии (-4406 чел.).
Данные приведены за период январь-апрель.
Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Игоря КРАВЦА.
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Комментарии
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Псевдоним18:54, 20.06.2013#
Выписался и НЕ прописался-значит УБЫЛ. Нет этого человека в ПК, не значится он в списках, в т. ч. и умерших-это тоже естественная убыль. Выписался-прописался-таких даже не считают, он как был в ПК, так и остался, арифметика проста, Х-1+1=Х А вот дальше сложнее: Х-3+1=Х-2, где Х-это перепись населения на текущую дату. Так что мы падаем вниз с наших мостов в море, а коль высота очень большая, то выжить шансов очень мало. Что означает только одно, что жить в ПК с маленьким населением очень сложно, дорого и "некоторым" Экономически НЕ выгодно. А кому-то наоборот-ОЧЕНЬ выгодно, но это не простые обыватели ПК)))Так что готовьтесь выживать, а не жить, если Вам дорогие Приморцы некуда податься. Хотя нам не привыкать, где наша только не пропадала, начало, середина и конец 90-х, потом начало нулевых. . . . 2008-09. Прорвемся!На позитиве-МЕНЬШЕ НАРОДА-БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА!))))
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Псевдоним11:18, 26.06.2013#
какая мат часть? у меня сестра там практику проходила. . .
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Справедливый17:49, 20.06.2013#
Всё это чушь и провокация. Население Приморья только увеличивается. Нам мост построили, театр, провели САММИТ, дорог понастроили, гастарбайтеров понавезли, чтобы мы не переработались, ценник увеличили на всё, чтобы мы гордились, мол, какие мы богатые. Живи да радуйся.
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Псевдоним18:05, 20.06.2013#
Родители уже уехали отсюда, я в этом году съездил к ним в гости посмотрел сравнил и понял, что тут в Приморье делать не хер грязь пыль влажность тупость сраных чиновников. через 2 года уеду а квартиру сдам и прописка видимо останется так что демографию пока не испорчу. Хотя много знакомых и друзей уже уехали и в принципе довольны!
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Псевдоним19:15, 20.06.2013#
Ну так предложи идею прогресса и развития ПК, чтоб не СИДЕТЬ и НЕ ныть. Что делать и как делать?. . . Поговорка:НЕ умеют научим, НЕ захотят заставим в действии. Сейчас многие тыкаю в гастробайтеров, а говорят я за 20-ку работать фи!А уже завтра, будет делать тоже самое, только уже за 15-ку. Так же все понимают, что нужно РАБОТАТЬ, вот только работать не хотят-это факт №1!А денег хотят много-это факт №2!Идут брать кредиты-копить то разучились, хочется всего и сразу-это факт №3!А взяв чужие не на долго-отдаешь свои и навсегда-факт №4!Таким образом государство в лице многочисленных банков выгребает ВСЮ наличность у своих граждан-ведь взял ты 15, а за год отдашь 28-факт №5!Таким образом государство установит власть и начнет контролировать всех и каждого-факт№6!Средний кластер исчезнет, будут только богатые и все остальные-факт №7!Штрафов будет только больше и они будут дороже-факт №8!Налогов будет больше и они будут выше-факт №9!Из 100% бесплатного и условно бесплатного сегодня-минимум 60% "завтра" будет платным-факт №10!Модернизация и переоснащение флота и армии-факт №11!Модернизация и переоснащение полиции-факт №12!Факты 11 и 12 направлены на поддержание порядка и правопорядка и защиты, но отнють не со стороны других стран и миров, а от своих граждан и поддержания "своего" режима внутри страны-факт №13!. . . . Можно долго продолжать, ясно только одно:. . . революция неизбежна. . . . . Вопрос времени, год, два, десять. . .
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. . . это статистика по прописке. Выписался и не прописался-значит убыл. А как быть с теме, кто прописан, но уже не проживает в ПК, и возвращаться не собирается?А вопрос смены регистрации пока не стоит остро. Только у меня таких в окружении наберется с десяток человек, а то и более. . . . Это получается, что в среднем в месяц уезжает по 280 человек. А сейчас уже треть июня прошло. Получается что уже уехало больше за 6 мес 2013, чем за весь 2012!!! Атасс!!! Оно и заметно стало меньше суеты в городе. . . . Экономика региона под угрозой вымирания. . . ((((