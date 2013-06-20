Население Приморского края убывает впятеро быстрее, чем Хабаровского

Глава Департамента демографической политики и социальной защиты Минтруда РФ Елена СТРАХОВА сообщила на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной вопросам демографического развития страны, что Минтруд разработал и представил на официальном сайте Демографический атлас России.

«Он позволяет в постоянном режиме отследить динамику основных демографических показателей, среди которых – рождаемость, смертность, естественный прирост населения, а также сравнить свои позиции с другими регионами», - пояснила Елена Страхова.

Как следует из данных карты, подготовленных Росстатом, Приморский край по-прежнему продолжает убывать: на январь - апрель 2013 г. естественная убыль составила -1133 человека (-1,8 на 100 чел.). В 2012 г. она составляла -1461 чел. Меж тем ближайший сосед Приморья - Хабаровский край - убывает почти впятеро меньшими темпами: -230 чел. (-0,5 на 100 чел.). Даже то обстоятельство, что в Приморье родилось за январь-апрель 2013 г. почти на 2 тыс. детей больше, не может нивелировать цифры смертности: приморцев умерло почти на 3 тысячи больше, чем хабаровчан.

Единственным регионом, где отмечается значительный естественный прирост по сравнению с другими краями областями Дальнего Востока, стала Республика Саха (Якутия) - 2513 чел. Кроме того, плюсовая динамика наблюдается на Камчатке (70), в Магаданской области (21 против -61 в прошлом году) и на Чукотке (17 против 23 в 2012 г.) . При этом если Камчатка сохранила свои позиции за отчетный период (70 против 70), а Магадан, как видим, позиции улучшает, то Чукотка показатели прироста населения по сравнению с предыдущим годом снижает.

В целом по стране самый многочисленный прирост зарегистрирован в Чеченской Республике (8467 чел.), самая серьезная демографическая убыль - в Тульской губернии (-4406 чел.).

Данные приведены за период январь-апрель.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Игоря КРАВЦА.