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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

20 Мая 2019, 08:45 | Приморье

Службы жизнеобеспечения края готовятся к удару возможной стихии

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, во второй половине ночи 20 мая во Владивостоке, южных и восточных районах Приморья ожидается сильный дождь, от 15 до 40 миллиметров за 12 часов и менее. На остальной территории края – дождь, местами сильный с количеством осадков 15-40 миллиметров, в отдельных районах гроза, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, на побережье порывами до 27 метров в секунду, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«На реках возможно формирование паводков с подъемом уровня воды на 0,6-1,2 метра, нам реках бассейнов реки Уссури  и озера Ханка – до 0,5 метра. Наиболее паводкоопасные районы с возможным резким подъемом уровня воды, с подтоплением низких мест – Хасанский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский районы и Уссурийский городской округ», - уточнили в учреждении.

В связи с предполагаемой непогодой, спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

 При угрозе подтопления необходимо:

– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

– очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;

– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

– освободить подвалы от имущества и продовольствия;

– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

 Если объявлена эвакуация населения:

– не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

– перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

– окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками

– не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

– перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

– проветрите помещения и просушите вещи;

– не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

– не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

– проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

– не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

– организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 101.

 

Фото – Глеб Ильинский (Приморская газета)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: МЧС  погода  прогноз 



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