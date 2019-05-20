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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
Службы жизнеобеспечения края готовятся к удару возможной стихии
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, во второй половине ночи 20 мая во Владивостоке, южных и восточных районах Приморья ожидается сильный дождь, от 15 до 40 миллиметров за 12 часов и менее. На остальной территории края – дождь, местами сильный с количеством осадков 15-40 миллиметров, в отдельных районах гроза, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, на побережье порывами до 27 метров в секунду, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«На реках возможно формирование паводков с подъемом уровня воды на 0,6-1,2 метра, нам реках бассейнов реки Уссури и озера Ханка – до 0,5 метра. Наиболее паводкоопасные районы с возможным резким подъемом уровня воды, с подтоплением низких мест – Хасанский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский районы и Уссурийский городской округ», - уточнили в учреждении.
В связи с предполагаемой непогодой, спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС.
Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.
При угрозе подтопления необходимо:
– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;
– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;
– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;
– очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;
– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;
– освободить подвалы от имущества и продовольствия;
– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;
– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;
– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.
Если объявлена эвакуация населения:
– не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;
– перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;
– окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками
– не поддавайтесь панике.
После ухода воды:
– перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;
– проветрите помещения и просушите вещи;
– не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;
– не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;
– проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;
– не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;
– организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.
В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 101.
Фото – Глеб Ильинский (Приморская газета)
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