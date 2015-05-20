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Юные жители Приморья прошли через "Битву за Неман"

20 Мая 2015, 18:20 | Приморье

Во Владивостоке в фойе государственного Приморского театра оперы и балета 15 мая прогуливались бравые военные и девушки в платьях 1940-х, на Малой сцене звучали песни военных лет на русском и французском языках, а среди нескольких сотен зрителей было много детей и молодежи, пишет газета "Золотой Рог".

Это организаторы Международного социокультурного проекта «Анна&Марианна» подводили его итоги и награждали победителей трех творческих и игровых состязаний: конкурса юных журналистов «Нормандия - Неман», интеллектуального конкурса «Оглянись!» и военно-патриотической игры с элементами квеста «Битва за Неман». После чего участники мероприятия смогли в режиме открытого микрофона пообщаться с организаторами проекта, актерами, режиссерами и знаменитыми приморцами.

Всего же в рамках масштабного проекта «Анна&Марианна», проходившего во Владивостоке с февраля по май, состоялось 10 разножанровых мероприятий для людей всех возрастов. Помимо перечисленных конкурсов на пяти площадках Владивостока прошло множество мероприятий, пик которых пришелся на 9 и 10 мая. Это и театрализованный перформанс в сквере им. Суханова, и встречи с французами в «Пекарне Мишеля», и выставки оригинального военного снаряжения, танцевальные флеш мобы на улицах города, и развернувшийся на Корабельной набережной палаточный городок с ЯК-3. Также в рамках проекта был снят трогательный полнометражный документальный фильм «Нормандия - Неман. Монолог», съемки которого проходили во Франции и России.

Инициатором и автором проекта стала председатель попечительского совета Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий Александра МАКСИМЕЦ, у которой появилась мысль связать несколько идей по патриотическому воспитанию, возрождению идеи гражданской солидарности в содержательный гуманитарный проект. «В его основу легла история 18-го гвардейского авиаполка, базировавшегося на приморском аэродроме Галенки, и вошедшей в его состав в 1943 году французской авиаэскадрильи «Нормандия», - рассказывает Александра Максимец. - В 1995 году этот авиаполк получил почетное наименование «Нормандия - Неман», а в 2006 году правительство Франции за мужество и героизм в годы Второй мировой войны, за бережное отношение к памяти фронтовой дружбы наградило его государственной наградой Франции - крестом ордена Почетного легиона. Это единственное воинское подразделение в нашей стране, имеющее награду иностранного государства. Ведь правда, есть чем гордиться? И сегодня мы, в свою очередь, гордимся теми ребятами, которые приняли участие в наших конкурсах - очень, к слову, непростых - и стали победителями. Всего в состязаниях проекта приняли участие более 1000 ребят, и нам очень приятно, что поднятая нами тема нашла такой живой отклик в сердцах приморских школьников. «Анна&Марианна» подходит к логическому завершению, но наш фонд реализует и другие интересные проекты, в которых мы продолжим «нажимать» на болезненные для общества точки, для того чтобы такие понятия, как «совесть», «память», «долг», не атрофировались окончательно».

Татьяна ОРЛОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: битва за неман  патриотическое воспитание  квест 
                 



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Комментарии

  • Прохожий13:07, 22.05.2015#

    Мероприятие, конечно, интересное, но вот только ИМИТАЦИЯ формы одежды времен ВОВ режет глаза. . . Ряженые одно слово. . . Если одеваешь форму, так она должна соответствовать. Начиная от фуражки, заканчивая бриджами. Практически утраченная технология кстати. . .

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