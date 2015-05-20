Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гражданский брак хотят приравнять к законному супружеству
Во всем мире 15 мая прошло празднование Международного дня семьи. Приморская столица не стала исключением. В отделах ЗАГС Владивостока прошли различные мероприятия, приуроченные к этому дню.
Так, в праздничной обстановке в отделе ЗАГС Фрунзенского района зарегистрировали маленького жителя Владивостока Михаила: сотрудники отдела вручили родителям - Дмитрию и Евгении ПОТАПОВЫМ - свидетельство о рождении сына.
В других отделах ЗАГС Владивостока в этот день чествовали юбиляров семейной жизни и «пары-долгожителей».
Кроме того, в Международный день семьи во владивостокских отделах ЗАГС провели более 40 регистраций браков.
Между тем, сообщает «РГ», в Семейный кодекс в скором времени могут внести поправки, которые признают гражданский брак полноправным супружеством, также законный статус получат и религиозные обряды.
По ним последствия распада так называемых домашних партнерств будут даже жестче для виновника, чем при законном разводе. Все это, говорят инициаторы идеи, должно повысить рождаемость, поскольку для большинства женщин статус в таком деле имеет большое значение.
Как рассказал адвокат многих отечественных олигархов Александр ДОБРОВИНСКИЙ, в ближайшее время будет начата процедура сбора как минимум 100 тысяч подписей, чтобы внести изменения в действующее в России семейное законодательство.
Если идея соберет столько сторонников, она будет официально рассмотрена властями, например,законодателями. И может быть взята на вооружение. А там и до законопроекта недалеко, который, впрочем, еще надо принять.
«Мы хотим приравнять сожительство к браку, начиная с определенного срока совместного проживания людей. В том случае, если они расходятся, купленное в течение этого времени имущество должно делиться 50:50», - предлагает юрист.
По его мнению, сроком, с которого сожительство превращается в брак, могли бы считаться два года. «По моим ощущениям люди притираются друг к другу именно за этот срок. Доказывается это легко: свидетельские показания близкого окружения, а также фотографии», - замечает собеседник «Российской газеты».
Кроме того, подписи будут собирать и в отношении другой инициативы.
Дело в том, что сегодня российские суды в бракоразводных процессах не интересуются причиной распада семьи.
«Мы предлагаем ввести обязательное изучение судом обстоятельств причин развода пары и наказывать виновника материально при разделе имущества. И уже не 50:50, а 30:70 или 45:55, либо любое другое соотношение в пользу лица, пострадавшего от распада общественной ячейки», - предлагает Александр Добровинский.
По его словам, также необходимо поднять вопрос об алиментах не только на детей, но и на брошенного супруга в законном браке. О чем речь? К примеру, в то время, как супруг учился, его жена работала, и после этого он начал делать карьеру, позже у них появились дети, и супруга стала домохозяйкой, при этом муж содержит семью и растет профессионально. Но случается разлад, и семья распадается по вине супруга.
В этом случае девушка остается без профессиональных навыков с пробелом в трудовой биографии и не в самом молодом возрасте, когда легко можно начать все сначала как в личной, так и в карьерной сферах. «Это нормально, что он должен обеспечить ей прежний уровень жизни. У многих людей это называется порядочностью», - размышляет собеседник.
Интересно, что большинство опрошенных мужчин выступают за эти потенциальные изменения семейного законодательства, говорит Александр Добровинский. Но неожиданно выяснилось, что часть дам против. «Это, как правило, любовницы. Дело в том, что если к такой девушке уйдет мужчина с богатым семейным прошлым, то получится, что он должен содержать и свою бывшую семью», - замечает адвокат.
Он подчеркивает, что эти предложения бесполые и не имеют конкретной сексистской направленности. Ведь бывает, что и жена разрушает семью, и муж при этом, являясь домохозяином, остается ни с чем. Реализация всех этих предложений должна укрепить институт брака, так как сейчас в России нет никакой ответственности за распад семьи. Теперь же может появиться мотиватор узаконить свои отношения в ЗАГСе, так как это выгоднее. Ведь рисков потерять большую часть своего имущества в браке будет меньше.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий СМИРНОВ эти идеи в принципе поддерживает. Однако, по его мнению, достойна обсуждения тема о равноправии церковного брака и юридического.
«До революции в Российской империи функции ЗАГСов выполняли именно церкви. Сегодня регистрация брака во всех традиционных конфессиях России происходит после определенного ритуала, будь то православное христианство, ислам или буддизм. Надо подумать и о введении такой нормы, согласно которой после того, как церковная организация соединит мужчину и женщину, церковный брак был приравнен к законному», - заявил он.
Александр Добровинский также предлагает задуматься и о том, чтобы в браке люди платили налогов меньше, как это делается в США, Франции и Германии, где налоговые декларации подают домохозяйства, когда муж и жена отчитываются перед налоговыми инспекторами совместно.
Но никого инициаторы поправок в Семейный кодекс ущемлять не собираются. Если уж так случилось, что вы ловелас, имеете несколько любовниц или даже семей и боитесь брака, то и у вас есть законный способ защитить свое имущество от наступления неблагоприятных последствий.
Пожалуйста, заключайте брачный договор.
Если же ваше имущество находится за пределами России или оно формально принадлежат иностранным компаниям, то и здесь будут варианты.
Впрочем, какие брачные договоры ни заключай, какие новые нормы ни принимай, если люди не хотят больше быть вместе, ничего не поможет. Но чем цивилизованнее они будут расходиться, тем счастливее будут их дети. Кажется, прописные истины - а не всем они даются. То же самое и гражданские браки.
Да пусть живут, как хотят. В конце концов, «созреют» - пойдут и в ЗАГС, и под венец. Проблема опять - дети. Случись что, они могут остаться ни с чем. И чтобы получить хотя бы алименты, придется проходить судебные разбирательства.
Новости тематики
- Девы по части денег пойдут вразнос
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии памятника
- В Приморье принят закон о "Детях войны", инициированный Олегом Кожемяко
- Приморье встречает юбилей
- Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
Новости раздела
- "Имущество конфискуют, да еще как!"
- Человеческому капиталу нужна питательная среда
- Олег Кожемяко сменил все руководство дорожной отрасли Приморья
- Врио губернатора Приморского края устроил разнос дорожникам
- Правильные решения принимаются быстро
- Девы по части денег пойдут вразнос
- Уникальные места
- Как использовать материнский капитал?
- Cначала дело, потом отдых
- Владивосток отметил юбилей своего Будды
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости
Бред собачий!!!!!!!!!!