Гражданский брак хотят приравнять к законному супружеству

Во всем мире 15 мая прошло празднование Международного дня семьи. Приморская столица не стала исключением. В отделах ЗАГС Владивостока прошли различные мероприятия, приуроченные к этому дню.

Так, в праздничной обстановке в отделе ЗАГС Фрунзенского района зарегистрировали маленького жителя Владивостока Михаила: сотрудники отдела вручили родителям - Дмитрию и Евгении ПОТАПОВЫМ - свидетельство о рождении сына.

В других отделах ЗАГС Владивостока в этот день чествовали юбиляров семейной жизни и «пары-долгожителей».

Кроме того, в Международный день семьи во владивостокских отделах ЗАГС провели более 40 регистраций браков.

Между тем, сообщает «РГ», в Семейный кодекс в скором времени могут внести поправки, которые признают гражданский брак полноправным супружеством, также законный статус получат и религиозные обряды.

По ним последствия распада так называемых домашних партнерств будут даже жестче для виновника, чем при законном разводе. Все это, говорят инициаторы идеи, должно повысить рождаемость, поскольку для большинства женщин статус в таком деле имеет большое значение.

Как рассказал адвокат многих отечественных олигархов Александр ДОБРОВИНСКИЙ, в ближайшее время будет начата процедура сбора как минимум 100 тысяч подписей, чтобы внести изменения в действующее в России семейное законодательство.

Если идея соберет столько сторонников, она будет официально рассмотрена властями, например,законодателями. И может быть взята на вооружение. А там и до законопроекта недалеко, который, впрочем, еще надо принять.

«Мы хотим приравнять сожительство к браку, начиная с определенного срока совместного проживания людей. В том случае, если они расходятся, купленное в течение этого времени имущество должно делиться 50:50», - предлагает юрист.

По его мнению, сроком, с которого сожительство превращается в брак, могли бы считаться два года. «По моим ощущениям люди притираются друг к другу именно за этот срок. Доказывается это легко: свидетельские показания близкого окружения, а также фотографии», - замечает собеседник «Российской газеты».

Кроме того, подписи будут собирать и в отношении другой инициативы.

Дело в том, что сегодня российские суды в бракоразводных процессах не интересуются причиной распада семьи.

«Мы предлагаем ввести обязательное изучение судом обстоятельств причин развода пары и наказывать виновника материально при разделе имущества. И уже не 50:50, а 30:70 или 45:55, либо любое другое соотношение в пользу лица, пострадавшего от распада общественной ячейки», - предлагает Александр Добровинский.

По его словам, также необходимо поднять вопрос об алиментах не только на детей, но и на брошенного супруга в законном браке. О чем речь? К примеру, в то время, как супруг учился, его жена работала, и после этого он начал делать карьеру, позже у них появились дети, и супруга стала домохозяйкой, при этом муж содержит семью и растет профессионально. Но случается разлад, и семья распадается по вине супруга.

В этом случае девушка остается без профессиональных навыков с пробелом в трудовой биографии и не в самом молодом возрасте, когда легко можно начать все сначала как в личной, так и в карьерной сферах. «Это нормально, что он должен обеспечить ей прежний уровень жизни. У многих людей это называется порядочностью», - размышляет собеседник.

Интересно, что большинство опрошенных мужчин выступают за эти потенциальные изменения семейного законодательства, говорит Александр Добровинский. Но неожиданно выяснилось, что часть дам против. «Это, как правило, любовницы. Дело в том, что если к такой девушке уйдет мужчина с богатым семейным прошлым, то получится, что он должен содержать и свою бывшую семью», - замечает адвокат.

Он подчеркивает, что эти предложения бесполые и не имеют конкретной сексистской направленности. Ведь бывает, что и жена разрушает семью, и муж при этом, являясь домохозяином, остается ни с чем. Реализация всех этих предложений должна укрепить институт брака, так как сейчас в России нет никакой ответственности за распад семьи. Теперь же может появиться мотиватор узаконить свои отношения в ЗАГСе, так как это выгоднее. Ведь рисков потерять большую часть своего имущества в браке будет меньше.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий СМИРНОВ эти идеи в принципе поддерживает. Однако, по его мнению, достойна обсуждения тема о равноправии церковного брака и юридического.

«До революции в Российской империи функции ЗАГСов выполняли именно церкви. Сегодня регистрация брака во всех традиционных конфессиях России происходит после определенного ритуала, будь то православное христианство, ислам или буддизм. Надо подумать и о введении такой нормы, согласно которой после того, как церковная организация соединит мужчину и женщину, церковный брак был приравнен к законному», - заявил он.

Александр Добровинский также предлагает задуматься и о том, чтобы в браке люди платили налогов меньше, как это делается в США, Франции и Германии, где налоговые декларации подают домохозяйства, когда муж и жена отчитываются перед налоговыми инспекторами совместно.

Но никого инициаторы поправок в Семейный кодекс ущемлять не собираются. Если уж так случилось, что вы ловелас, имеете несколько любовниц или даже семей и боитесь брака, то и у вас есть законный способ защитить свое имущество от наступления неблагоприятных последствий.

Пожалуйста, заключайте брачный договор.

Если же ваше имущество находится за пределами России или оно формально принадлежат иностранным компаниям, то и здесь будут варианты.

Впрочем, какие брачные договоры ни заключай, какие новые нормы ни принимай, если люди не хотят больше быть вместе, ничего не поможет. Но чем цивилизованнее они будут расходиться, тем счастливее будут их дети. Кажется, прописные истины - а не всем они даются. То же самое и гражданские браки.

Да пусть живут, как хотят. В конце концов, «созреют» - пойдут и в ЗАГС, и под венец. Проблема опять - дети. Случись что, они могут остаться ни с чем. И чтобы получить хотя бы алименты, придется проходить судебные разбирательства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.