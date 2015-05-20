В школах Приморья наркосодержащую жвачку не нашли

Приморские наркополицейские оперативно отреагировали на сигналы о появлении в школах региона наркосодержащей жвачки

Завершилась проверка, проведенная управлением ФСКН по Приморскому краю, по коллективному заявлению родителей учащихся средней школы № 58 г. Владивостока по фактам возможного сбыта детям психоактивных веществ под видом жевательной резинки. О ее результатах журналистам рассказал начальник управления Игорь СТЕПАНЕНКО.

Напомним, что накануне социальные сети буквально взорвала информация о том, что второклассникам 58-й школы краевого центра прямо на территории учебного заведения неизвестные лица предлагали непонятные вещества, похожие на жевательную резинку или драже, предположительно наркотического содержания. Родители нескольких детей обратились за помощью в УФКН.

- Была сформирована оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников, в том числе экспертов-криминалистов, организован выезд специалистов-кинологов для возможного обнаружения признаков незаконного оборота психоактивных веществ на территории школы. Изучена оперативная обстановка в данном районе, организован просмотр записей видеокамер, опрошены персонал и представители охранного агентства, осуществляющего охрану учебного заведения, проведена оперативная работа по установлению иных лиц, возможно располагающих объективной информацией, - поделился подробностями работы Игорь Степаненко.

Специалисты изучили сведения о возможных фактах отравления психоактивными веществами учащихся, с этой целью был проведен анализ обращений в детские поликлиники города в течение четырех последних месяцев и случаев госпитализации несовершеннолетних в медучреждения по фактам отравления вследствие употребления психоактивных веществ.

События, по поводу которых били тревогу родители, имели место 3 и 24 апреля. По словам Игоря Степаненко, установлено, что в двух случаях к детям обращались неизвестные лица и предлагали попробовать жвачку, от которой они отказались. В ходе этой проверки не были получены образцы предполагаемого вещества.

Но уже 8 мая в управление обратилась мама учащегося школы № 14 г. Владивостока и сообщила, что ее сыну и его одноклассникам по дороге домой 5 мая неизвестным лицом была предложена жевательная резинка, возможно, с психоактивными веществами.

- Нами был получен ее образец, проведено химико-токсикологическое исследование. По его результатам запрещенных веществ в данном образце не обнаружено, - сообщил начальник управления. - В результате проведенного комплекса мероприятий мы делаем вывод об отсутствии объективных данных, позволяющих подтвердить факт предложения жвачки с психоактивными веществами, незаконного оборота среди учащихся и вовлечения их в указанную деятельность.

Результаты проверки были сообщены родителям и педагогическому составу школы. Участники брифинга также узнали, что подобных подтвержденных фактов, когда бы детям под видом жевательной резинки или конфет предлагали психоактивные вещества, в других регионах страны также не было.

Вместе с тем Игорь Степаненко заверил представителей СМИ Приморья в том, что ситуация будет оставаться на оперативном контроле, в школах проведут дополнительные профилактические мероприятия.

- Когда речь касается детей, мы бросаем все, для того чтобы разобраться в ситуации и выяснить истину, что и было сделано, - подчеркнул руководитель управления. - Даже если информация не имеет явных признаков достоверности, мы будем отрабатывать ее самым тщательным образом. И призываем к этому всех.

К сожалению, прежде чем информация о сомнительной жвачке попала в УФСКН в виде официального заявления родителей, она около суток «гуляла» по сетям в виде всяческих обсуждений. Между тем, по словам специалистов, сегодня существует несколько вариантов оперативного сообщения тревожных фактов, в том числе через Интернет и телефоны доверия, с соблюдением анонимности.

Игорь Степаненко также проинформировал о некоторых результатах совместной работы правоохранительных органов края в сфере незаконного оборота наркотиков за четыре месяца 2015 года. Из незаконного оборота за этот период изъято более 760 кг подконтрольных веществ, в том числе более 60 кг синтетических наркотиков. Это в 15 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, соответственно десятки тысяч разовых доз не дошли до потребителя.

В качестве примера эффективной работы он привел пресечение в Находке деятельности преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств опийного и синтетического рядов. Ее создал студент одного из колледжей 1996 года рождения, вовлекший двух несовершеннолетних учащихся и мать одного из них. Преступный бизнес осуществлялся бесконтактным способом - путем закладок и через Интернет. В результате обыска по месту жительства изъято свыше 450 г героина, почти 800 г синтетических наркотиков, расфасованных в более чем тысячу полимерных пакетов, приготовленных к сбыту, предметы для их расфасовки и взвешивания. В сеть уличной дистрибуции не попало наркотических средств на сумму более 2 млн рублей. Ответственность за данное преступление предусматривает пожизненное лишение свободы.

Кроме того, вечером 8 мая наркополицейские завершили разработку преступной группы, в которую входили работники одного из ночных клубов города Владивостока. Все они задержаны, о более конкретных результатах Игорь Степаненко пообещал рассказать позже.

Он также заметил, что наркоситуация в регионе, по данным мониторинга, стабилизируется, что выражается в виде снижения количества потребителей наркотиков. При этом вклад всех правоохранительных органов в общее дело борьбы с наркопреступностью достаточно существенный.

- Так, в 2014 году нами было изъято из незаконного оборота 136 кг синтетических наркотиков, ранее таких объемов не было, - сообщил руководитель УФСКН. - Мы понимаем возрастающую угрозу от данного вида наркотиков и сосредоточиваем на этом оперативные силы. Но также в поле нашего пристального внимания находятся наркотики опийного ряда, и прежде всего - героин, в силу повышенной опасности.

И все-таки вернемся к ситуации, о которой рассказали родители второклассников 58-й школы. Факт содержания психоактивных веществ в жевательной резинке не подтвердился, неизвестные, предлагавшие детям сомнительное угощение, не найдены. Можно ли на этом успокоиться?

Как считает заведующая детско-подростковым отделением Краевого наркологического диспансера, врач высшей категории Ольга ЮЖАКОВА, конкретная ситуация похожа на слухи, за время ее работы не было случаев, чтобы детям давали насильно, подсовывали в виде жвачек наркотические вещества.

- Когда я об этом услышала, у меня были две версии. Дети сами могли поесть что-то не то и ложно сказать родителям, что им подсунули. Или второй вариант: могли подростки пошутить, насыпать в жвачку какого-нибудь перца. Но чтобы наркотики давать 8-летним детям… Это просто незачем, деньги с них взять практически невозможно, они маленькие, да смысла так «светиться» наркодилерам, считаю, нет, - поделилась мнением Ольга Южакова.

- Но, конечно, всем надо быть бдительнее: и детям, и родителям, - подчеркнула она. - В прошлом году мы проводили занятия с детьми 1-3 классов в пришкольных лагерях и заостряли внимание на том, что у чужих людей ничего брать нельзя, потому что существуют не только наркодилеры, но и психически ненормальные люди. Они могут подсунуть ребенку какое-то вещество, которое может привести к негативному исходу.

Чаще всего, по мнению врача, наркотики впервые пробуют дети 14-15 лет, когда в компаниях им предлагают угоститься друзья. Все это происходит добровольно, и задача родителей и общества подготовить детей, чтобы они могли в подобном случае сказать «нет».

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.